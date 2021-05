Anna Junyer, exjugadora profesional, campeona de liga, de copa y de Europa con varios equipos (Comansi Picadero, Tortosa, El Masnou, y Dorna Godella) y 140 veces internacinal con la selección dirige a este grupo compuesto por Vega Gimeno, Aitana Cuevas, Sandra Ygueravide, Marta Canella, Paula Palomares y Georgina Bahí, además de dos invitadas como Gracia Alonso de Armiño y Helena Oma. Jugadoras procedentes de la Liga femenina Endesa, de la LF-2 y de la liga francesa. Sólo cuatro podrán jugar el preolímpico. En el primer torneo preparatorio en Mies (Suiza) Sandra Ygueravide fue la MVP de un torneo que ganó la selección española, invicta en sus cinco partidos (Países Bajos, Hungría, Rumanía, Rusia y Polonia). Los próximos días afrontan un segundo test en Voiron (Francia) y de allí viajarán directas a Austria, "a pelear a muerte por ese sueño olímpico", asegura Sandra.

“������ Spain win their first FIBA 3x3 Women’s Series stop in Mies������#3x3WS | #3x3WSMies https://t.co/t2wBZu8A87“