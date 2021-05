Caleb Ewan deja sin premio a Gaviria y firma un doblete en el Giro

El australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) hizo honor a su apodo de "Cohete de Bolsillo" siendo el más rápido en un espectacular esprint que le permitió firmar un doblete en la séptima etapa del Giro, entre Notaresco y Termoli, en la que el húngaro Attila Valter (Groupama) mantuvo la maglia rosa.

