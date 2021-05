Militao y Casemiro desatascan al Madrid para seguir en la lucha por la liga

El Real Madrid sigue en la pugna por la liga tras lograr los tres puntos ante un duro Osasuna. Sergio Herrera fue el héroe rojillo en la primera parte pero no pudo hacer nada en la segunda ante los goles casi seguidos de Militao de cabeza y de Casemiro sin querer. Los de Jagoba Arrasate apenas propusieron nada durante el encuentro. Sólo un gol anulado por fuera de juego del Chimy Ávila en los primeros 45 minutos.

Los blancos no podían fallar tras la victoria del Atleti si querían seguir presionando al líder. Zidane sacó un 11 plagado de delanteros (Benzema, Vinicius, Asensio y Hazard) ante un Osasuna que se jugaba la permanencia. Una victoria rojilla habría certificado matemáticamente la estancia en Primera para los de Jagoba Arrasate.

Entre tres de los cuatro arietes blancos formaron la primera del encuentro. Hazard puso un centro, cuyo rebote no pudieron aprovechar ni Vinícius ni Asensio.

El guión durante los primeros minutos de la segunda parte continuó igual. El Madrid no perdió ofensividad, pero sí dinámica. Para fortuna blanca, los rojillos tampoco estuvieron finos.

Cosas del fútbol, en una de las pocas incursiones rojillas, el Chimy Ávila logró encontrar premio con un gran testarazo 15 meses después por su lesión. El gol fue inmediatamente anulado por el línea por fuera de juego del argentino. Los de Zidane, pese a dominar durante los primeros 45 minutos no podían fiarse.

Militao y Casemiro rescatan al Madrid

Si en la primera parte el protagonista de los de Arrasate fue Sergio Herrera, en la segunda Aridane le robó el protagonismo al portero. El defensa canario estuvo imperial.

Los centrales rojillos, sin embargo, no pudieron frenar a Militao. El brasileño, en el enésimo cabezazo, encontró el gol que tanto estaba buscando durante todo el encuentro. El segundo en lo que va de temporada.

Todo los goles que no aparecieron en la primera parte empezaron a caer como un chorro de agua fría para Osasuna en la segunda. Benzema dio una asistencia para Casemiro que, sin querer, no controló el balón, pero eso le sirvió para que Sergio Herrera no lograse atajar el torpe toque del brasileño.

Los de Zidane dieron una gran bocanada de aire fresco para encarrilar el encuentro cuanrdo rozaba el minuto 80. Isco pudo sentenciar a falta de tres minutos para el final con un gran zurdazo desde la frontal. No les hizo falta a los blancos que con este resultado siguen presionando al líder por una liga que podría agitarse la siguiente semana con el Sevilla-Real Madrid y el FC Barcelona-Atlético de Madrid