Finalmente, la Juventus también emitió un comunicado para mostrar sus dudas y, aunque no anunciaba de su marcha oficial de la Superliga, sí considera que las últimas salidas "reducen" las posibilidades de abrir esta competición en el formato "inicialmente pensado".

"Juventus, pese a seguir convencido del valor deportivo, comercial y legal del proyecto, cree que este presenta en este momento reducidas posibilidades de ser llevado a cabo en el formato en el que se había pensado", dice el comunicado del club presidido por Agnelli, quien iba a ser vicepresidente de la Superliga.

Hasta ahora, solo el Real Madrid y el FC Barcelona son los únicos equipos que no se han manifestado al respecto como club, más allá del que emitieron el lunes cuando se adherían a la Superliga.

Quién sí se ha maifestado pub licamente ha sido Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barça, que ya ha dicho que "ahora más que nunca el fútbol pertenece a los seguidores". Su técnico, Ronald Koeman, ha dichó que está totalmente de acuerdo con ese tuit de Piqué.

