Suele suceder en una eliminatoria de ida y vuelta en el fútbol —más aún si se habla de la Champions League— que cuando se cosecha un resultado favorable en la ida se celebra como casi cerrada la clasificación, pero a medida que llega el día de afrontar el segundo partido el resultado no parece tan holgado. Y entran las dudas sobre el favoritismo.

Esta sensación es natural e innata en el aficionado, y esta norma tiene, lógicamente, sus excepciones como, por ejemplo, ser hincha del Real Madrid de Zidane.

El equipo blanco llegaba a todo un templo del fútbol como es Anfield para medirse al Liverpool y defender el 3-1 cosechado en el Alfredo Di Stéfano. A ese estadio cuyo lema es You'll never walk alone (Nunca caminarás solo) se presentó con el uniforme de trabajo Champions puesto y con oficio para dar y regalar.

La quinta, el mantener la portería a cero . La eliminatoria se pensaba que iba a pasar por marcar en Anfield, sin embargo era aún más crucial mantener la portería a cero. No hacían gol los blancos a domicilio desde el mes de enero, en aquel partido de frío y nieve de Pamplona. Más habitual es verle dejar su puerta intacta. Mucha culpa es de los dos centrales: Nacho y Militao salen internacionales de este doble duelo.

La cuarta, el no caer en la desesperación ante las provocaciones . En un partido nada bronco, las tres entradas más duras se produjeron en los primeros veinte minutos. Las dos primeras las hizo el Liverpool, que se lo digan a Benzema y a su tobillo izquierdo. Casemiro se rebeló y sacó del campo a Milner aunque supo contenerse y no ir más allá, como el resto de sus compañeros.

Hinchas del Liverpool lanzan piedras al autobús que transporta a los jugadores del Real Madrid a Anfield. @LFCHamz via REUTERS REUTERS

Cuando suena el himno de la Champions no hay nadie como el Madrid

Eliminar al Liverpool con toda justicia

La sexta, el minar la moral del rival. No solo hay que defender bien, también es necesario asustar al rival para que no pueda irse con todo a la portería contrario. Lo hicieron los merengues con el disparo al palo de Benzema en la primera parte o con el mano a mano de Vinicius en la segnda. Cuando enseñas los dientes, el oponente no muerde tanto.

La séptima, el mantenerse en pie a pesar del desgaste. Cuando el equipo tiene que defender y pisar el área rival es una obligación recorrer muchos metros en el campo. Esto acaba exprimiendo las piernas d elos futbolistas y de ahí que haya que mover el banquillo de manera magistral para acabar más fresco que un Liverpool que necesitaba marcar por lo civil o por lo criminal. El mérito para Zidane.

La octava y última, hacer que el Liverpool camine solo en Anfield. Independientemente de lo condicionada que haya estado la eliminatoria por jugarse sin público, el Real Madrid se ha clasificado porque ha sido superior al Liverppol. No hay más vuelta de hoja.