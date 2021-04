"This is Anfield", dice el lema en la puerta del túnel de vestuarios antes de saltar al césped. El Real Madrid visita al Liverpool con una ventaja de 3-1 de la ida de cuartos de final de la Champions League. A priori los blancos son favoritos para alcanzar su trigésima final en la competición, pero no las tienen todas consigo.

Hay que retroceder al año 279 a.C. para entender un poco lo que le pasa al Madrid. La razón es el rey Pirro de Epiro, uno de los gobernantes más prestigiosos de su época y un gran estratega militar.

Pirro venció a los romanos en la batalla de Asculum, pero perdió más de 3.500 efectivos frente a los 6.000 del enemigo. Se vio obligado a retirarse a Tarento y eso supuso el fin de sus aspiraciones de avanzar sobre Roma.

"Otra victoria más como esta y estaré vencido", cuentan los historiadores que dijo Pirro. Desde entonces se conoce como "victoria pírrica" la que se obtiene a un coste demasiado alto para los fines que se buscan.

El pasado sábado el Madrid logró una importante victoria frente al Barça en el Clásico. Pero al mismo tiempo que permitió al equipo reengancharse a la lucha por la Liga, se dieron importantes bajas. Las sanciones de Nacho y Casemiro solo preocupan para el campeonato doméstico.

No obstante, Lucas Vázquez sufrió una grave lesión que le hará perderse lo que queda de temporada y Fede Valverde, que venía recuperado de otra, se resintió por un golpe y viaja a Liverpool, pero entre algodones.

El propio técnico, Zinedine Zidane, admitió en rueda de prensa el sábado que el equipo está "al límite físicamente". Las constantes idas y venidas de jugadores por la enfermería no le permiten dar continuidad al esquema.

'Zizou' dio pistas de lo que se verá obligado a hacer de aquí al final de temporada. Con 2-1 y el Barça apretando, dio entrada a Isco, Marcelo y Mariano en el minuto 70 para que tomaran oxígeno los hombres en los que verdaderamente confía.

No es el caso de esos tres ni de Odriozola, que sustituyó antes a Lucas y no respondió como se esperaba. Valverde, a pesar de lo delicado de su situación, podría ocupar el puesto de carrilero y obligar a recomponer una defensa en la que tampoco estarán, un partido más, Sergio Ramos ni Raphael Varane.

Con el equipo viajan los canteranos Arribas, centrocampista, Chust y Marvin, defensas central y lateral, respectivamente.