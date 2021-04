De Bruyne lidera la victoria ajustada del City sobre el Dortmund

Ficha técnica: 2 - Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Walker; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Silva (Jesús, m.59). 1 - Borussia Dortmund: Hitz; Guerreiro, Hummels, Akanji, Morey (Meunier, m.81); Dahoud (Delaney, m.81), Can, Bellingham; Reus, Haaland y Knauff (Reina, m,63). Goles: 1-0. De Bruyne, m.19, 1-1. Reus, m.84 y 2-1. Foden, m.90. Árbitro: Ovidiu Hategan (ROM) amonestó a Can (m.30) y Bellingham (m.37) por parte de los visitantes. Incidencias: Partido disputado en el Etihad Stadium (Mánchester) a puerta cerrada por la pandemia. --RTVE.es / EFE--

El Manchester City ha conseguido una ajustada victoria en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund, 2-1 gracias sobre todo al liderazgo de De Bruyne.

[Así ha sido el Manchester City 2-1 Dortmund]

De esta forma, la eliminatoria se decidirá en el partido de vuelta, la próxima semana en Alemania.

El City, gran dominador esta temporada en la liga inglesa y con una gran racha también en Europa, era el gran favorito ante un rival en una situación delicada en la Bundesliga. Y de hecho los de Pep Guardiola dominaron, pero ni estuvieron finos ataques ni fueron tan seguros en defensa como lo habían sido hasta ahora sobre todo en esta competición.

La primera ocasión fue del Dortmund: Bellingham se fabricó un remate dentro del área, un disparo cruzado de que forzó el despeje de Ederson.

Pero después los alemanes la pifiaron: Emre Can falló un pase en el centro del campo, Mahrez recuperó y De Bruyne condujo un contraataque del City que concluyeron los mismos protagonistas: pase de la muerte de Mahrez para la finalización de De Bruyne, que marcó el 1-0 a los 19 minutos.

El belga continúa así enchufado en Champions, con cuatro goles y nueve asistencias en los últimos 12 partidos en la máxima competición.

Después el árbitro pitó penalti por una acción de Emre Can, que de nuevo arriesgó demasiado al dar una especie de coz para intentar cortar un pase a Rodri, quien hizo gestos de haber recibido una patada. Pero avisado por el VAR y tras revisar la jugada más de una docena de veces, el colegiado se desdijo, supuestamente al entender que no hubo contacto o no lo suficiente como para ser constitutivo de falta (y por tanto que el atacante exageró, aunque no amonestó a este por simulación).

La polémica continuó antes del descanso cuando el árbitro pitó una falta de Bellingham a Ederson en una salida fallida del portero del City.