Tiger Woods ganador de 15 grandes, entre ellos 5 Masters de Augusta y 82 torneos del circuíto profesional americano de la PGA ha sido uno de los primeros en felicitar a la campeona, la japonesa Kajitani a través de las redes sociales. Un bonito gesto del jugador que ha roto su silencio mientras se recupera en su domicilio del gravísimo accidente de coche que sufrió a las afueras de Los Ángeles, el pasado 23 de febrero.

“Congrats to Tsubasa Kajitani on winning the @anwagolf with an amazing playoff finish. Enjoy the special moment, and good luck to all of the kids tomorrow in the @DriveChipPutt.“