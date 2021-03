Paula Valdivia, otra Guerrera que emigra a Francia

La guerrera Paula Valdivia jugará en Chambray la próxima temporada. La jugadora algecireña dejará Rocasa, el equipo canario al que llegó hace dos años, procedente del Zuazo. La extremo derecho se ha comprometido con el equipo francés para las dos próximas campañas.

A sus 25 años, la jugadora andaluza emigra a un club que ha finalizado en séptima posición en la liga y está disputando el playoff por el título. Un equipo que sólo lleva 5 temporadas en la élites desde que ascendió a la máxima categoría, que jugará en competición Europea con un proyecto para seguir creciendo del que la jugadora española se convierte en su séptimo fichaje para el próximo curso.

Valdivia será una de sus apuestas junto a la portera noruega Grandlund y la estrella francesa Alexandre Lacrabère, campeona del mundo y de Europa, así como subcampeona olímpica, que dejarà su puesto en el Fluery a la ibicenca Paulina Buforn.

24 partidos con la selección española

Paula Valdivia, que fue campeona del mundo universitaria en 2016 y ganadora de los Juegos del Mediterráneo con España en 2018 en Tarragona, es una zurda que ha vestido la camiseta de las Guerreras en 24 ocasiones, desde que debutara el 7 de julio de 2017 y ha anotado 36 goles con la Selección Absoluta, tras haber pasad por también por la junior.

El Chambray será el quinto club se su carrera deportiva tras haber debutado en 2013 en la División de Honor Femenina con las cordobesas del Adesal. De allí pasó a estar tres temporadas en el Rincón Fertilidad Málaga, pero cuando le llegó su momento álgido fue en las dos campañas en las que militó en el Zuazo. Estando en el equipo de Barakaldo disputó el Campeonato de Europa de 2018 y esa misma temporada fue nombrada como la Mejor Extremo Derecho de la Liga Guerreras Iberdrola.

Paula Valdivia ha explicado a RTVE que "es un nuevo proyecto y una nueva oportunidad para seguir creciendo que me hace mucha ilusión como jugadora". Además, añade que "desde que cerramos el fichaje, el Chambray me ha facilitado el poder empezar a aprender un nuevo idioma que me va a servir de cara a un futuro como maestra de educación física".