Williams presenta con contratiempos su nuevo FW43B

El FW43B presenta una decoración nueva, “una que reconozca nuestro pasado increíble y que mantenga el espíritu y la motivación que sigue en el centro del ADN de Williams, mira al futuro y marca nuestra ambición de volver a la parte delantera de la parrilla a largo plazo”, ha destacado Jost Capito, director ejecutivo de Williams Racing.

En esa vista al pasado, el diseño del nuevo vehículo combina azul, blanco y toques amarillos, colores que recuerdan a los grandes coches de Williams de las décadas de los 80 y 90.

“Take a closer look at our 2021 challenger �� pic.twitter.com/djnwsiaNge“