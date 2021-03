Tenis | Qatar Open

Garbiñe Muguruza se ha clasificado para la final del Qatar Open de tenis después del abandono de su rival Victoria Azarenka por lesión. La española disputará el partido por el título este sábado ante la checa Petra Kvitova.

Muguruza, que está jugando muy bien estos días en Doha, tenía que haber jugado este viernes ante Azarenka, pero la bielorrusa se ha dado de baja por una lesión en la espalda, según ha informado la WTA en un breve tuit, sin más detalles de su estado.

“Victoria Azarenka has withdrawn from her semifinal match in Doha due to a back injury.



Garbine Muguruza wins by walkover and advances to the final.#QatarTotalOpen2021“