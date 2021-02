La temporada 2021 de MotoGP ha vivido este lunes uno de sus aperitivos fuertes con la presentación del HRC Team. La presencia de Marc Márquez y Pol Espargaró en el mismo 'box' augura competitividad, aunque el de Cervera advierte que su objetivo es "volver a disfrutar sobre la moto", tras nueve meses ausente por lesión.

Con la recuperación de su hombro izquierdo encauzada, Márquez tiene el reto de recuperar en 2021 su trono en la categoría reina, que ha pasado a manos de Joan Mir (Suzuki) tras un año prácticamente en blanco por culpa de su lesión.

"Es la primera vez en mi carrera que he estado nueve meses sin moto. La primera vez que me suba a una moto no estaré al cien por cien, por supuesto", ha dicho en la presentación virtual del HRC Team.

"Normalmente el objetivo es intentar ganar el campeonato", ha añadido, "pero este 2021 es completamente diferente. El objetivo principal es volver a disfrutar sobre la moto y, paso a paso, volver a ser rápido. No puedo pretender ser el mismo Marc desde la primera carrera".

Sin embargo, en el otro lado del 'box' no tendrá a su hermano Álex -que sigue en Honda pero en un equipo satélite- sino a un Espargaró que ha dado el salto desde KTM para poner las cosas más difíciles al de Cervera.

03.17 min Pol Espargaró: "Sé dónde estoy y lo que conllevan estos colores"

'Polyccio' también se muestra cauto sobre los objetivos personales al "no haber podido hacer muchos tests" con su nueva Honda, pero se ha mostrado con "la excitación por las nubes", en el vídeo de presentación del equipo difundido por las redes sociales.

Al mismo tiempo añade: "Sé dónde estoy y lo que conllevan estos colores. Mi objetivo es estar lo más arriba posible y a final de año intentar luchar por el Campeonato del Mundo"

Ambos han recordado su primera vez con once años como compañeros de equipo en las categorías de formación del RACC. "Nunca imaginé que volveríamos a estar juntos de nuevo", ha afirmado Marc.

Por su parte, Espargaró ha asegurado disfrutar de aquel momento como compañeros, pero también como rivales, "como en la carrera de Estoril -Mundial de Moto2 de 2012- cuando perdí la batalla y quedé segundo, pero lo disfruté".