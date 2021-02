El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, no viajará a Bérgamo para enfrentarse al Atalanta este miércoles en los octavos de final de Champions League. El francés aún arrastra molestias en el aductor izquierdo que ya le apartaron del encuentro de este pasado fin de semana ante el Real Valladolid.

Zinedine Zidane dejó claro tras el triunfo en Pucela que no tenía en mente arriesgar con Benzema. "Si está mejor, viajará a Italia pero si no, no vamos arriesgar, porque queda mucha temporada", manifestó mostrando sus intenciones.

El club blanco ha confirmado que Benzema se queda en Madrid, al excluir al delantero de la convocatoria para el encuentro ante el equipo italiano. Entra en su lugar Hugo Duro, que ya disfrutó de minutos ante el club pucelano. Tampoco estarán Ramos, Hazard, Marcelo, Carvajal, Valverde, Rodrygo, Odriozola y Militao