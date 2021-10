Tras el funeral por Diego Armando Maradona, la Fiscalía de Buenos Aires y la Policía capitalina llevó a cabo este tres registros de manera simultánea contra los tres empleados de la funeraria que se fotografiaron con el cuerpo del astro argentino.

Según informaron a Efe fuentes de la investigación estas tres personas, que ya fueron despedidos de la funeraria Sepelios Pinier, serán citados a declarar por Fiscalía pero no fueron detenidos porque los supuestos delitos cometidos no son penales.

Incluso, Diego Antonio Molina, uno de los empleados de la funeraria que se había fotografiado el miércoles con el cadáver de Diego Maradona, se entregó en una comisaría a causa de la investigación policial iniciada tanto por los apoderados legales del difunto como por la ex esposa y las hijas del futbolista.

Diego Antonio Molina se presentó junto con su abogado en la Comisaría Vecinal 15A de la Policía de la Ciudad, del barrio porteño de Chacarita, en una investigación de oficio que inició la Fiscalía por presunta profanación de un cadáver y la violación de derechos personalísimos, ambos delitos por lo que los tres involucrados no pueden quedar detenidos.

"Pido perdón a todos"

Este mismo viernes, uno de los exempleados de la funeraria, un hombre de 48 años llamado Claudio que aparece en una de las fotos junto a su hijo de 18 años y el cadáver de Maradona, pidió perdón de manera pública en un programa radiofónico local.

Claudio desligó a la empresa de responsabilidad y contó que recibe amenazas telefónicas de un grupo de la hinchada del club Argentinos Juniors, donde debutó Maradona y que además es el club del barrio en el que trabajaban ellos.

“Estoy recibiendo amenazas de gente que le molestó“

"Estábamos acomodando ya para llevarlo. Y me dicen "flaco", y mi hijo, como todo pibe, levantó el dedo y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mirá que le hice el servicio al papá de Maradona y al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. No lo hice en vida sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No era mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido y lo ha tomado a mal", declaró en Radio 10.

Claudio contó que fue despedido de la empresa Pinier Sepelios, en la que trabajaba desde hacía siete años, y que la funeraria es una empresa que ha trabajado con toda la familia Maradona.

"Estoy recibiendo amenazas, porque me conocen, soy del barrio. Gente que le molestó. Que nos van a matar, que me van a romper la camioneta. Mis hijos...", contó Claudio. "No quiero tirar nada sobre ellos que están defendiendo a un ídolo", agregó.