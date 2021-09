El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que el año próximo regresará a la competición de la categoría reina con Renault, la escudería con la que festejó sus dos títulos mundiales (2005 y 2006), rodará con el monoplaza del 2018 en Abu Dabi el domingo 15 y el lunes 16, según informó este viernes la propia marca francesa.

El doble campeón mundial asturiano de F1 tomó contacto por primera vez con el Renault en el circuito de Montmeló (Barcelona) el pasado 18 de octubre, durante una jornada 'publicitaria' ("filming day") en la que rodó cien kilómetros y a principios de este mes rodó durante dos días en el circuito de Sakhir, en Bahréin, donde completó unos 500 kilómetros con el coche de 2018, el que llevaban ese año su compatriota Carlos Sainz y el alemán Nico Hülkenberg.

