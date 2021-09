El seleccionador nacional español, Luis Enrique, está contento con el equipo que tiene y con la imagen que la Roja ofreció ante Portugal pese a que no consiguieron anotar un gol. En este sentido el seleccionador ha destacado que no cambiaría a sus futbolistas por un delantero 'killer'.

"Yo prefiero lo que tengo a tener un jugador de 30 goles y que me condicione a todo el resto del equipo", contestó el seleccionador a la pregunta de si España echaba de menos tener un '9' goleador como lo fueron en su momento Villa o Torres.

"Podría ser mejor, pero mi objetivo es potenciar a los míos. Si tuviéramos ese perfil lo disfrutaríamos, pero lo que tenemos es lo que tenemos y yo estoy encantado", agregó en la rueda de prensa previa al partido de Liga de las Naciones ante Suiza.

“Estoy encantado con tener múltiples jugadores para múltiples sistemas“

"Estoy encantado con el equipo que tengo, múltiples jugadores para múltiples sistemas. Me quedo con lo que tengo. Mejor que tener una sola figura y tener que condicinar a todo el equipo", insistió.

Esa variedad de jugadores, permite a Luis Enrique plantear diversos sistemas de juego y por eso insiste en que no tiene "un once tipo ni una columna vertebral del equipo".

"No me preocupa la falta de gol porque para valorar a un equipo hay que mirar muchos partidos. Nosotros generamos muchas ocasiones de gol y por eso no nos preocupa", aclaró el seleccionador.

Un once diferente para jugar ante Suiza Luis Enrique también dejó claro que el once titular que se medirá a Suiza será diferente al que se vio en Lisboa y en el podría ntrar, si así lo decide, Mikel Oyarzabal y Sergio Reguilón. El asturiano ha confirmado que el delantero vasco ha dado negativo en el último test PCR anti Covid-19 y que el lateral zurdo está recuperado del golpe que se llevó en Portugal. "El Liga de las Naciones hecho de que pueda haber positivos, falsos positivos, etc... Espero que no se den suspensión de partidos. Estamos atentos a las posibles bajas de otras selecciones", ha comentado sobre las bajas de Suiza y ucrania por culpa del coronavirus. Además, el seleccionador también dejó abierta la posibilidad de que Adama y Ansu Fati puedan jugar juntos. "No hay jugadores incompatibles. Claro que pueden jugar juntos de titular", aseguró. 01.22 min Espana y Portugal firman tablas en Lisboa

Suiza, un rival atrevido Asimismo, el seleccionador avisó de que no hay que confiarse con Suiza. Un equipo al que ha definido como "atrevido y capaz de presionar a muerte". "En estos dos partidos de la Nations League ha merecido más de lo conquistado...Va a ser un partido muy complicado, vamos a tener que dar una muy buena versión para generarles problemas", agregó.