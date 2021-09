"¿Españoles? Os he conocido por la sonrisa". Así terminó para el equipo de TVE el derbi entre el Liverpool y el United. Fue en el mostrador de una conocida cafetería. Miguel, español de Tenerife, ‘curra’ en la cafetería de la estación de Picadilly en Manchester mientras le sale trabajo de ‘lo suyo’. Nos atendió y, deseoso de hablar español, el 'Chai tea latee' con leche de soja lo sirvió con algo de conversación.

El "ajetreo futbolístico", nos dijo, le recordaba a España. El fútbol en nuestro país y en Inglaterra es una forma de vida. Diferente en uno y otro pero, en definitiva, una manera de ser. El equipo de TVE lo ha vivido en primera persona. Y cincuenta y seis mil, con entrada, y otros diez mil, sin ella, lo han vivido con nosotros.

Las gradas de Anfield, estadio del Liverpool, entonan el 'You'll never walk alone' antes del comienzo del derbi del noroeste de Inglaterra contra el Manchester United.

He visto como un aficionado del Liverpool pillaba la puerta de casa con una bufanda de su equipo. Paco, cámara del equipo, ha grabado un pin del Real Madrid entre miles de pines en otra bufanda, esta vez, la de un señor que iba con su padre al fútbol. Nos ha sorprendido cómo una barbería se convertía en una tienda improvisada de ‘merchandising’ o cómo una gasolinera se convertía en el lugar de una tarde de 'botellón'. 800 libras por una entrada nos habla del interés de un partido que ha desplazado a 5.000 noruegos a Liverpool.

El equipo de moda

Y es que el equipo del 'You'll never walk alone' es el club de moda en el Reino Unido y su técnico, Jürgen Klopp ya es conocido como 'The normal one' parodiando el 'The special one' por el que se conoce a Mourinho. A veces, como en esta, sobran las traducciones. El fútbol tiene un lenguaje universal en el que el sustantivo "victoria" tiene un gran protagonismo.

La victoria fue para Salah y compañía (2-0). Y es que, como dice Andrea Barroso, pareja del español del Liverpool Pedro Chirivella: "Silvia, siempre ganamos". Los de Anfield saben ganar. Va a costar mucho que algún equipo en la Premier o en la Champions neutralice un vestuario donde, si miras los nombres de las camisetas, te das cuenta de que si alguno de los titulares no está, el que le suple es aún mejor. Así es el fútbol: a veces, solo a veces, gana el mejor.