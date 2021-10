Dakar 2019

El piloto español Carlos Sainz, vencedor del Dakar 2018, afronta la siguiente edición "en posición de ganar" a pesar de afrontarlo con un coche distinto al del año pasado. Un Mini 'buggy' con el que ya ha corrido el Rally de Marruecos y del que extrae buenas sensaciones.

"Como siempre, será un Dakar complicado y duro. Me siento animado y contento, si estoy aquí es porque me apetece continuar", añade el madrileño, bicampeón mundial de rallys.

Acerca de su nuevo coche, un 'buggy' de Mini con dos ruedas motrices, ha comentado: "El coche debutó el año pasado en el Dakar. Con dos ruedas motrices era muy nuevo y no fue muy bien. Pero este año hemos trabajado bastante y ha evolucionado muy bien. Es un reto de los que me gustan, además me divierte desarrollar el coche".

Sainz se muestra convencido de sus aspiraciones y anuncia que va a competir por defender su cetro: "Vamos a llegar en posición de defender el título y luchar por la victoria, aunque luego el Dakar te da sorpresas".

En cuanto a esas sorpresas, ha evaluado el recorrido de esta edición, íntegramente en Perú y con un 70% de arena: "El Dakar siempre sorprende. A pesar de que este año hay un solo país, la organización siempre se las arregla para sorprendernos. En Perú ya el año pasado fueron etapas difíciles, donde el rally quedó prácticamente sentenciado. Si mal no recuerdo, ocurrieron muchísimas cosas".

En cuanto a sus rivales, Sainz tiene también "claro que tengo dos rivales duros en mi equipo: Stephan Peterhansel, monsieur Dakar, es una garantía de que estará siempre ahí. Estará Cyril Despres, también Sebastien Loeb, el equipo Toyota con Nasser Al Attiyah a la cabeza y Nani Roma, de mi equipo, aunque él correrá con cuatro ruedas motrices".