El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha lamentado que se siga hablando del portugués José Mourinho como posible candidato al banquillo blanco cuando lleva "cinco años" sin ser entrenador madridista, y ha resaltado que le está faltando al "respeto" al actual técnico, Santiago Solari, además de afirmar que eso está restando importancia al hecho de que puedan conquistar un nuevo título del Mundialito 2018.

"Yo no soy nadie para decidir qué entrenador viene o no. ¿Crees que los capitanes decidimos qué entrenador pasa por el Real Madrid? Llevamos cinco años sin Mou y seguís hablando de Mou porque es un personaje que os da muchísimo a nivel de marketing", ha señalado en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes.

En este sentido, el sevillano ha explicado que no se le está teniendo "respeto" a Santiago Solari. "El Madrid lo ha ganado todo y seguís hablando de entrenadores, hay que tenerle un respeto al entrenador actual y a los que hemos tenido y no se le tiene, ahora a Solari. Mañana tenemos la posibilidad de ganar un título, seguiremos hablando de Mou. Yo no voy a entrar en ese juego".

Además, el central madridista ha puntualizado las declaraciones que hizo cuando destituyeron a Julen Lopetegui y sonó Antonio Conte como entrenador blanco, afirmando que el respeto se gana y no se impone.

“En la vida te tienes que ganar el respeto“

"Cuando hablé de entrenadores, del respeto, no fue sobre fútbol. En la vida te tienes que ganar el respeto. Nadie se niega a hacer nada, en el Real Madrid he tenido todo tipo de entrenadores. No podemos estar dándole vueltas a lo mismo. No tengo problemas, que venga un entrenador que quiera que trabajemos más, menos... yo soy el primero que da un paso al frente", ha manifestado el futbolista.

Ramos, sobre Cristiano: "Nos alegramos de que le vaya bien" Tampoco quiso responder a las declaraciones de Cristiano Ronaldo, que aseguró que la Juventus es más "familia" que el Real Madrid. "Es una marea que hay que manejar según la repercusión. No hemos escuchado en ningún momento a Cris hablar del Real Madrid. En el tiempo que ha estado se ha visto el grupo que había dentro del vestuario y esa ha sido una de las claves de nuestro éxito. Nos alegramos de que le vaya bien y le deseamos lo mejor a la gente que ha rendido a un grandísimo nivel para nuestro club", ha subrayado el capitán 'blanco'. En otro orden de cosas, restó importancia a la suplencia del centrocampista Isco Alarcón. "Sigue siendo un jugador más de la plantilla. Siempre han reiterado que la competencia es tan alta y el nivel es tan bueno que hay jugadores como Ceballos, que el año pasado no jugaba nada y este año ha tenido muchísimos minutos. Es una tarea difícil decidir", ha apuntado. "Cuando es un jugador que ha dado tanto y a un grandísimo nivel al Real Madrid se le esperan muchas cosas, son detalles. A lo largo de nuestra etapa como futbolistas nos ha tocado tener momentos buenos y momentos peores. Cuando los jugadores no están jugando es imposible que los veas sonreír, cómodos, porque todos queremos jugar", ha añadido.