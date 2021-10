Ficha técnica: 4 - Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Diallo, Zagadou, Achraf; Witsel, Delaney (Dahoud, m. 35); Pulisic (Jadon Sancho, m. 78), Gotze, Larsen (Guerreiro, m. 62); y Reus. 0 - Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Lucas, Filipe; Koke, Thomas (Rodrigo, m. 46), Saúl (Correa, m. 70), Lemar; Griezmann y Diego Costa. Goles: 1-0, m. 38: Witsel, con un tiro raso desde fuera del área desviado definitivamente por un rechace en Lucas Hernández. 2-0, m. 73: Guerreiro remate con la derecha un centro desde la banda izquierda de Achraf. 3-0, m. 83: Jadon Sancho, a pase de Achraf. 4-0, m. 89. Guerreiro bate a Oblak tras un fallo de Filipe Luis. Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó al local Diallo (m. 13) y a los visitantes Thomas (m. 35), Lemar (m. 44) y Diego Costa (m. 87). Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo A de la Liga de Campeones, disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 80.000 espectadores.

El Atlético de Madrid ha sufrido una de sus derrotas más abultadas de los últimos años en Dortmund, donde le ha pasado por encima un equipo que vive un idilio con la victoria esta temporada, en la que aún no conoce la derrota. El equipo alemán ganó 4-0 y se ha hecho fuerte en la cabeza del grupo A de la Champions.

No encajaba una goleada semejante el Atlético desde 2011, cuando cayó 5-0 con el Barcelona en el Camp Nou. Aún no había aterrizado Simeone en el club rojiblanco, que este miércoles no ha sabido responder al eficaz fútbol del líder de la Bundesliga y ha vivido su peor resultado en el banquillo del Atlético.

Pese a que la diferencia no fue tan abrumadora en lo que a juego se refiere, el tremendo poderío ofensivo que mostró el Dortmund fue una losa para el equipo español. Aún sin Paco Alcácer, en un estado de gracia similar a de su club, el Dortmund logró marcarle cuatro a Oblak, tres de ellos en los últimos veinte minutos de partido.