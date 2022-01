No tiene un sitio en el paseo de las leyendas atléticas pero a cualquier hincha rojiblanco que le preguntes si merece una placa en ella te dirá que sí. Es Radamel Falcao delantero colombiano del Mónaco que este martes se enfrenta a su exequipo, el Atlético de Madrid en Champions. [Mónaco - Atlético de Madrid, en vivo, martes a las 21:00h en RTVE.es]

Algo similar ocurre en el FC Barcelona-PSV, donde el técnico holandés Van Bommel busca sumar su primera victoria como técnico en Champions ante su exequipo, con el que conquistó su única Liga de Campeones. [FC Barcelona - PSV, en vivo, martes a las 18:55h en RTVE.es]

Son dos casos de ‘viejos conocidos’ que triunfaron en Atlético y Barça y que este martes cobran protagonismo ante la posibilidad de que amarguen el inicio de la Liga de Campeones a ambos conjuntos españoles.

En su despedida, Simeone dio le dio las gracias al jugador y aseguró que “todo lo que le pase a Falcao me pondrá contento”. Ahora, seguro que el ‘Cholo’ estará encantado de reencontrarse con su exdelantero, pero quedará más contento si Falcao no muestra su voracidad goleadora en el partido de este martes.

Especialmente significativo es el caso de Radamel Falcao. El colombiano no tiene placa en el mencionado paseo de las Leyendas del Wanda porque no jugó más de 100 partidos con el Atlético, pero su importancia, su entrega, sus goles y su palmarés le hacen bien merecedor de ella. Y es que no solo el número de encuentros disputados debería ser significativo para ser considerado estrella del Atlético (aunque este es otro tema que los responsables del club deberían revisar).

Van Bommel, una temporada y cuatro títulos

La historia de Mark Van Bommel en el Barça es algo mas corta pero igualmente muy satisfactoria.

El ahora entrenador del PSV fue jugador azulgrana poco más de un año, durante la temporada 2005-2006, pero fue una campaña intensa en la que el holandés que logró levantar el título de Liga y Champions, además de dos Supercopas de España.

Van Bommel llegó al Barcelona de la mano de Frank Rijkaard y se enfundó la camiseta del Barça en 38 ocasiones. Como jugador culé anotó cuatro goles: dos en Liga, uno en Copa y otro en Champions.

Sin embargo, pese a ser titular en la final de la Champions que ganaron en París ante el Arsenal (2-1), Van Bommel terminó marchándose del club culé el verano de 2006.

“Valoro mucho a Andrés Iniesta“

Hay quien apunta que lo hizo porque no le gustó ver cómo perdía relevancia en el centro del campo en favor de un jovencísimo Iniesta. Ese sería el motivo por el que se cebó a faltas con el manchego en la final del Mundial de Sudáfrica.

Este lunes, al ser preguntado por el asunto, Van Bommel no quiso valorar si entre Iniesta y él existieron dichos problemas. "Jugamos Barça y PSV, y contra quién he jugado o qué ha pasado no importa. Valoro mucho a Andrés Iniesta y no acabo de entender el motivo de tu pregunta", sentenció al respecto.

Lo que sí dejó claro es que, pese a su pasado azulgrana, su intención es llevarse los tres puntos del Camp Nou.

"Para venir a perder nos hubiéramos quedado en casa. Sé por experiencia que es muy difícil tener un buen resultado aquí, pero cada año hay sorpresas", advirtió Van Bommel. Toda una declaración de intenciones de un exculé dispuesto a estropear el debut Champions de un Barça que “no tiene todavía su forma óptima”.