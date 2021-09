Los organizadores del Tour de Francia han vetado la participación del británico Chris Froome en la edición de este año, que comienza el 7 de julio, por el procedimiento que tiene abierto tras su positivo en un control antidopaje de 2017, según ha publicado este domingo el diario Le Monde.

El rotativo apunta que Amaury Sport Organisation (ASO), empresa propietaria del Tour, ha escrito al equipo Sky para que no inscriba al ciclista entre los corredores que tomarán la salida en la carrera más importante por etapas del ciclismo internacional.

Aunque en principio Froome puede correr hasta que no se resuelva su expediente -- que la Unión Ciclista Internacional tiene abierto desde su positivo durante la pasada Vuelta a España--, el Tour quiere evitar que una eventual victoria del mismo pueda quedar sujeta a revisión, como podría ocurrir con el triunfo del británico en el Giro de Italia disputado hace unas semanas.

ASO alega que el reglamento de competición permite excluir a un participante que ponga en riesgo la imagen o la integridad de la carrera.

La mujer y representante de Froome dice que "sí correrá"

Por su parte, la esposa y representante de Froome, Michelle Froome, ha afirmado en una entrevista en Reuters que su marido "sí correrá" el Tour aunque los organizadores intenten prohibírselo.

Froome ha ganado cuatro veces el Tour y es el último de una larga lista de grandes campeones del ciclismo sobre cuyos logros está la sombra del dopaje.

Este jueves, el corredor británico reiteró en una entrevista en Sky Sports que, aunque comprende la importancia del caso en el deporte, cree que tiene derecho a competir e insiste en que no ha hecho nada malo. "Para mí sería muy difícil no correr, sabiendo que no he hecho nada ilegal" avanzó en esa cadena.

Froome debe demostrar aún por qué tras una etapa de la Vuelta a España se detectó en su organismo el doble de la cantidad permitida de salbutamol, un broncodilatador cuyo uso, en dosis más bajas, tiene autorizado para tratar el asma y que mejora el rendimiento deportivo.

En caso de sanción, podría perder cualquier triunfo desde la fecha de la ronda española.