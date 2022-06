España 6-1 Argentina | Amistoso

España vapuleó a Argentina (6-1) en el amistoso de preparación para el Mundial de Rusia 2018 disputado este martes. Estas son algunas de las claves del partido:

Triplete de Isco

El atacante del Real Madrid anotó su primer triplete con la Roja. Fue el mejor jugador del partido y nada más acabar hizo esta reflexión: “En el Madrid no tengo la continuidad que todo jugador necesita. Quizás también es problema mío y no me lo he ganado”. En todo caso, el malagueño se reivindicó y el público que abarrotó el nuevo Metropolitano coreó su nombre.