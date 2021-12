Quintana: "No vamos a volvernos locos"

El colombiano Nairo Quintana ha defendido su estrategia conservadora en la primera semana del Tour de Francia y se mostró satisfecho de haber cedido solo 23 segundos con el británico Chris Froome, maillot amarillo. [Tour de Francia en directo, 2-24 de julio en TdP, La 1, RNE y RTVE.es]



"En las ocasiones anteriores lo veía más lejano, ahora queda mucho Tour para poder recuperar. Habrá que probar más adelante", indicó el jefe de filas de Movistar en su hotel de concentración en la localidad andorrana de La Massana.

“Estoy mejor que otros años“

Ante las acusaciones de que su estrategia está siendo demasiado conservadora, el colombiano afirmó que no van a arriesgar demasiado ni a volverse locos. "Froome está bastante fuerte, él y su equipo, que es muy potente. Es cierto que estoy mejor que otros años, la madurez se nota, estamos cada día mejor, incluso en contrarreloj, que es donde tengo más debilidad", indicó.



"Queda mucho Tour, mucha montaña, no nos podemos jugar la vida en un día sabiendo que los rivales también están muy fuertes. Tenemos que probar con calma cómo están", indicó.



Afirmó que ayer no atacó a causa de la adversa meteorología y dijo que no le preocupa que su rival vuelva a intentarlo bajando, como hizo en la segunda etapa pirenaica en el descenso del Peyresourde.



El colombiano se mostró satisfecho de la renta cedida, menor que en las dos ocasiones anteriores en las que no pudo destronar a Froome. "Hemos optado por esta estrategia. Los 13 segundos más las bonificaciones son una diferencia muy pequeña", dijo el corredor.



Aunque afirmó que le gustaría ganar la etapa del Mont Ventoux, "una cima mítica", señaló que "no se gastarán fuerzas de forma innecesaria" para conquistarla.



Quintana justificó la dosificación de su equipo y, en especial, de su mejor escudero, el español Alejandro Valverde, porque señaló que "se le va a necesitar más adelante".



El colombiano recordó que Froome ha avisado de que este año ha retrasado su preparación para estar mejor en la tercera semana del Tour, por lo que auguró un "mano a mano" entre ambos en los Alpes.



Antes, el ciclista de Boyacá tendrá que pasar las contrarreloj, que definió como su punto más débil, aunque aseguró haber mejorado bastante y no quiso cifrar las pérdidas que darían por buenas en ese ejercicio.