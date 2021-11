Se completó la segunda jornada de la 65 edición del Fin de Semana de las Estrellas con la celebración en el Air Canada Centre dedicada a los concursos que dejó como grandes triunfadores a los escolta Klay Thompson y Zach LaVine junto al pívot novato dominicano Karl-Anthony Towns.

Thompson ganó el esperado duelo de los "Splash Brothers" con el base Stephen Curry y se proclamó nuevo campeón del concurso de triples a la vez que destrozó a su compañero de equipo y líder encestador actual de la liga.

El escolta de los Warriors se acreditó el título y por segundo año consecutivo quedó en poder de un jugador del equipo de Golden State, los actuales campeones de la NBA.

Thompson superó al campeón del 2015, Curry, al conseguir 27 puntos en la ronda final para llevarse el premio en el segundo evento de la jornada de concursos del Fin de Semana de las Estrellas, que este año se ha celebrado por primera vez en su historia fuera de Estados Unidos.

Actitud deportiva y festiva

Curry logró 23 puntos en la ronda final y terminó segundo, pero tuvo la actitud deportiva de festejar el triunfo de Thompson, dado que son grandes compañeros y amigos, que además estarán también presentes en el Partido de las Estrellas que se va a disputareste domingo, en el Air Canada Centre.

"Mentiría si dijese que no estuve un poco nervioso, pero luego me centré y ahora me siento muy feliz de haberme podido vengar de la derrota que sufrí el año pasado", declaró Thompson después de recibir el premio de nuevo campeón. "Curry ha estado, como siempre, excepcional compañero y se que se ha alegrado de verdad por mi triunfo".

El escolta novato de origen dominicano Devin Booker, de los Suns de Phoenix, el jugador más joven de la liga (19 años), terminó en el tercer lugar luego de sumar 16 tantos en la ronda final.

En la ronda preliminar Thompson salió primero a realizar sus tiros y sumó 22 puntos, mientras que Curry terminó esa etapa con 21 tantos.