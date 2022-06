El español Javier Fernández se ha proclamado este viernes en Estocolmo campeón de Europa de patinaje artístico por tercera vez consecutiva tras la disputa del programa libre de la competición individual masculina, en el que, al igual que en corto, fue el mejor.

El madrileño, campeón en 2013 en Zagreb y en 2014 en Budapest, sumó en Estocolmo un nuevo hito al convertirse en el primer patinador que suma tres títulos consecutivos desde que entre 1987 y 1989 lo lograra el entonces soviético Alexander Fadeev.

Fernández, de 23 años, terminó primero en el 'Globen Arena', de la capital sueca, con 262,49 puntos: 89,24 en el programa corto del miércoles y 173,25 en el libre de este viernes, en el que acabó agotado su programa con música de 'El Barbero de Sevilla', de Giacchino Rossini y que sólo emborronó con una caída al tratar de clavar un cuádruple 'Salchow'.

El madrileño, que se entrena en Toronto (Canadá) bajo la dirección de Brian Orser y Tracy Wilson, afrontó el programa libre con los 8,18 puntos de ventaja sobre el ruso Sergei Voronov con los que se impuso el miércoles en el corto. En el programa libre Fernández volvió a ser el mejor puntuado.

Lo acompañaron en el podio los rusos Maxim Kovtun (235,68) y Sergei Voronov (233,05), que también acabaron en ese orden en el programa libre.

El checo Michal Brezina, tercero tras el programa corto, acabó quinto con 220,11 puntos, tras ser superado en la final por Voronov y el israelí Alexei Bychenko, quinto con 220,22.

El también español Javier Raya acabó en la decimocuarta plaza con 173,70 puntos (53,80 en el programa corto y 119,90 en el libre), el mejor resultado del madrileño en unos Europeos tras haber sido decimonoveno en 2011, decimosexto en 2013 y decimoctavo en 2014.

Javier Fernández: "Ha sido muy duro"

Tras lograr el éxito, Javier Fernández aseguró que fue muy "duro" alzarse con el oro en una competición muy reñida.

El deportista madrileño se mostró contento por haber conseguido la primera posición y cumplir con los pronósticos que auguraban que iba a volver a proclamarse campeón, en esta ocasión en Estocolmo.

"Ha sido muy duro. Todos hemos dado el cien por cien, pero vamos a seguir entrenando fuerte. Es algo muy especial para mí ganar la tercera medalla. Se lo dedico a todos mis amigos, a toda mi familia que lleva aguantando todo este tiempo", dijo a pie de pista.

"Siempre intento hacerlo lo mejor posible. A veces pasa, otras no. Me acuerdo de Laura, mi hermana, que fue la que me llevo a hacer esto. Voy a prepararme más para el Campeonato del Mundo. Soy capaz de todo", concluyó.