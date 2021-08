Después de La Camperona y los Lagos de Covadonga, llega el final letal al tríptico asturleonés con la ascensión a La Farrapona-Lagos de Somiedo. Es probablemente la etapa más decisiva y, por tanto, la etapa reina de esta Vuelta ciclista a España 2014. [Etapa 16 de la Vuelta en directo: San Martín del Rey Aurelio - Farrapona. Lagos de Somiedo, a partir de las 14:30h. en Teledeporte y RTVE.es (a partir de las 16:05h. por La 1)]

Esta tercera etapa, a diferencia de las del sábado y el domingo, se caracteriza por no ser solo un final colosal. Antes de llegar a la temida Farrapona, los corredores tienen que subir y bajar tres puertos de primera categoría (Colladona, Cobertoria y San Lorenzo) y uno de segunda (Cordal). En total, 160,5 kilómetros de sube y baja muy exigentes desde que se tome la salida en la localidad asturiana de San Martín del Rey Aurelio.

Debido a estas características, es la etapa mejor indicada para ver un ataque o una aventura ambiciosa desde lejos. Cualquier zona es idónea para intentar sorprender a los rivales y cualquier crisis puede dar al traste con las opciones de los que luchan por la clasificación general.

Los aspirantes al maillot rojo en Santiago de Compostela saldrán de la cima del valle de Somiedo sabiendo con qué posibilidades cuentan para seguir optando al triunfo final o, si las fuerzas no les responden, para pensar en otras cosas.

Froome mejora con el paso de las etapas

Por un lado está Contador con su lucha ante Valverde y 'Purito' pero por otro lado está Chris Froome.

El británico ha mejorado con el paso de los días y su paso por la Camperona y Lagos ha metido el miedo en el cuerpo a más de uno. El vencedor del Tour de Francia 2013 está cuarto en la clasificación general a 1’20’’ del líder, empatado con Joaquim Rodríguez.

Su amenaza no es baladí y de ahí que Contador saliera decepcionado de la etapa de Covadonga, con la sensación de haber perdido una oportunidad para meter tiempo al británica.

“Es el rival más importante que me he encontrado“

"Ha faltado colaboración. Yo creo que cuando hay oportunidad para rascar tiempo deberíamos de colaborar. Ha sido una pena que no nos hayamos podido entender. Froome es el rival más importante que me he encontrado. Hay que tenerle respeto y no darle 'cuartelillo'", indicó el madrileño.

Chris Froome por su parte manifestó que “en estas etapas con finales tan duros” lo que tiene que hacer es mantener su ritmo. “Así es como tengo que hacer mi carrera", señaló.

“La Vuelta aún nos reserva esta oportunidad“

"Después de dos días muy duros de montaña, la Vuelta aún nos reserva esta oportunidad. Vamos a tratar de estar al mejor nivel para seguir luchando por los objetivos", concluyó.