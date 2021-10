El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, considera que la final de la Champions League que disputa su equipo este sábado es fruto del trabajo que se viene haciendo hace casi ya tres años". [Final Champions en directo, 24 de mayo, La1, HD, RNE y RTVE.es]

En una entrevista en UEFA.com, el técnico argentino repasa sus sensaciones antes de esta gran cita y ensalza el trabajo de grupo de su equipo.

“Desde los delanteros al portero tienen claro qué necesita el equipo“

"Bueno creo que es un poco el trabajo que se viene haciendo hace casi ya tres años", afirmó Simeone. "En la Europa League pudimos responder muy bien hace ya un año y medio, y en esta empezamos con la misma humildad sobre todo", añadio.

"Con el mismo trabajo colectivo, donde desde los delanteros al portero tienen claro cuál es el concepto que necesita el equipo tener para poder responder y potenciar nuestras virtudes escondiendo nuestros defectos, que los tenemos, y obviamente tratando de que no se vean tanto", continuó el rojiblanco.

El Atlético llega a la final invicto en esta Champions y buscará sumar su decimotercer partido sin perder, aunque la gesta no será fácil porque enfrenter estará el Real Madrid con quien mantiene "una rivalidad histórica".

"Es algo muy bonito para poder ver desde el propio juego, desde lo que propone tener continuamente en la misma ciudad a un equipo tan poderoso como el Madrid y a un equipo tan luchador como el Atlético de Madrid, con idiosincrasias absolutamente diferentes, socialmente posiblemente también y cada uno con sus herramientas a la búsqueda de algo muy bonito para la institución a la cual defiende", continuó el 'Cholo'

Además, elogió al equipo rival del que advirtió que es "peligroso" porque está "plagado de figuras".

"Cualquier sistema que utilice con las características de los jugadores que tiene va a ser peligroso, porque el Madrid tiene un equipo plagado de figuras, de grandes jugadores", advirtió el argentino que no sabe que sistema de juego usará Ancelotti.

"Ha jugado con tres en el medio, con tres delanteros, ahora en esta última etapa está jugando con un 4-4-2 que le dio muy buen resultado", analizó Simeone, que solo ha ganado uno de los cuatro partidos que ha disputado frente a los blancos esta campaña.

No obstante, el técnico rojiblanco no pierde las esperanzas de vencer a su eterno rival y es que como no se cansa de repetir "la final está al 50%" y en un partido puede pasar de todo. Por delante, tiene la opición de hacer historia y lograr la que sería la primera Champions para el Atlético de Madrid.