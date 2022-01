Cristiano Ronaldo se queja durante el partido.

El portugués Cristiano Ronaldo se ha ausentado de la última sesión del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas por precaución, por las molestias que arrastra en su rodilla izquierda, que no le impedirán estar en Anoeta ante la Real Sociedad, partido para el que es duda el argentino Ángel Di María.



Se esperaba la presencia de Cristiano en el último entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a San Sebastián, pero el portugués se quedó en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva realizando trabajo de recuperación.



Carlo Ancelotti confirmó dirigiéndose a la prensa a su salida al campo de entrenamiento que Cristiano "está bien" pero no entrena por precaución.



Tampoco estuvo junto al resto de sus compañeros Di María, que el miércoles no jugó ante el Borussia Dortmund por una gastroenteritis y es duda para jugar ante el Real Sociedad. No ha vuelto a ejercitarse con el grupo y Ancelotti mide las fuerzas del jugador tras un proceso que le ha hecho adelgazar dos kilos.



El técnico italiano, que cuenta con las bajas de Álvaro Arbeloa, Marcelo, Sami Khedira y Jesé Rodríguez, dirigió una sesión con tan solo 17 jugadores de la primera plantilla en un grupo que tuvo que reforzar con los jugadores del filial José Rodríguez, Jacob y el brasileño Willian José. En rueda de prensa confirmará el estado de Cristiano y Di María para el viaje a San Sebastián.