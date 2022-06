Fernando Alonso (Ferrari) tuvo que someterse a unas pruebas médicas tras el Gran Premio de Abu Dabi, en el que consiguió un quinto puesto, ya que soportó fuerzas de hasta 28G en el transcurso del mismo, según informaron fuentes próximas al piloto español.

El asturiano fue trasladado por seguridad a un hospital para someterle a una revisión médica. Una medida de precaución a la que obliga la FIA después de que el monoplaza de Alonso registrara un gran impacto (28G según la telemetría del Ferrari).

El momento en el que el español recibió ese fuerte latigazo fue en su en su reincorporación a la pista tras su segunda parada en la calle de garajes para cambiar los neumáticos.

Alonso, que se reincorporaba al circuito a toda velocidad se vio obligado a echarse a un lado para para evitar tocarse con el Toro Roso del francés Jean Eric Vergne. En ese momento el bólido de Alonso dio un salto al pasar por encima de un bordillo en el que las fuerzas soportadas por su cuerpo alcanzaron los 28G.

Los chequeos médicos en este tipo de casos son obligatorios e impuestos por la Federación Internacional del Automóvil. Alonso los superó sin problemas.

La maniobra de Alonso llegó a ser investigada por los comisarios de la carrera, que entendieron que Alonso no debía recibir penalización alguna. Tampoco la recibió el francés Vergne, aunque el asturiano se quejó tras acabar el GP de Abu Dabi.

"Deberían penalizarle porque no me ha dejado espacio. La regla dice que cuando tienes una porción del coche a la par del otro no puedes utilizar todo el espacio de la pista. Estábamos rueda a rueda, y me echó de la pista. En esa situación o te vuelves invisible o tienes que ir por esa trazada", lamentó.

“Aún tengo todos los dientes aunque me duele la espalda porque el gope fue muy fuerte", comentó al finalizar la carrera.