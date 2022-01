El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del Mundial de MotoGP y vencedor del Gran Premio de Aragón y, además, protagonista involuntario en la caída de su compañero de equipo Dani Pedrosa ha asegurado al respecto que no creía que "haya creado una situación muy, muy especial".

Al contarle los periodistas el enfado de su compañero de equipo, Dani Pedrosa, el líder del mundial ha asegurado no creer que haya provocado "ninguna situación muy, muy peligrosa. Si hubiese cogido el interior de la curva y me lo hubiese llevado hacia afuera entonces entendería sus quejas pero yo, cuando he visto esa situación, he ido a levantar la moto y a irme yo solo, a perder el tiempo yo solo, porque sabía que si hubiese cogido el interior me hubiesen podido penalizar".

"Simplemente creo que ha sido un acto de mala suerte, sin más, prácticamente no lo he tocado, lo he rozado, pero se ve que he tocado el cable éste, que no sé ni donde está", en alusión al sensor de velocidad del control de tracción.

"En la frenada de después del curvón, antes de la recta de detrás, he visto que frenaba y se me bloqueaba un momento la rueda de delante y he tenido que dejar frenos y cuando he visto que iba más rápido que Dani -por Pedrosa- y que Jorge -por Lorenzo- he ido a coger el exterior para no provocar una situación de más peligro y he rozado un poco a Dani, nada especial, creo que con el brazo, y creo que un poco con la maneta de embrague, pero seguramente provocado por el toque se ve que le he tocado un poco el cable, que es una cosa muy inusual y me sabe muy mal, porque son cosas que no pasan casi nunca", explicó Márquez sobre el percance.

"Yo he intentado coger la opción que me parecía más segura para irme yo solo largo y espero que físicamente esté bien", recalcó Márquez sobre su compañero de equipo.

En un momento de la entrevista con Márquez se le hizo ver el hecho de que Pedrosa pensaba que todavía iba muy "despendolado", a lo que el líder del mundial contesto taxativo: "Si él cree que he ido despendolado, he ido despendolado todo el año, pero al final es mi estilo de pilotaje y yo me siento seguro así".

"Yo creo que es un lance de carrera muy extraño y sí que ha habido situaciones de carrera en el campeonato que yo me he ido largo y en esta pues también me iba largo igualmente, pero con la mala suerte que he tocado ese cable, pero en ningún momento ha sido un toque agresivo, un toque con intención, simplemente he decidido coger la mejor opción para mi y para los otros pilotos que era levantarme he irme yo solo recto", vuelve a incidir en ello Márquez.

Abundando sobre el "asunto" del cable y si ahora los ingenieros de Honda lo protegerán más, Marc Márquez dijo que "seguramente que lo miraran ahora, pero no te puedo decir si está bien colocado o no porque ni sé donde está, incluso me parece extraño que lo haya tocado".

Evidentemente, Marc Márquez aseguró que iba a hablar con Pedrosa sobre el incidente pues "la relación con él es buena y la quiero seguir teniendo buena, ya que somos compañeros de equipo y es importante que nos llevemos bien".