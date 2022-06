Mundial de Superbike | Ronda de Estambul

El irlandés Eugene Laverty (Aprilia) se ha impuesto en las dos carreras de las undécima cita del Mundial de Superbikes de motociclismo, disputadas en el circuito de Estambul, en donde el español Toni Elías (Aprilia) ha debutado en la categoría con una quinto y un sexto puesto.

Laverty ganó la primera manga por delante del italiano Marco Melandri (BMW), el británico Tom Sykes (Kawasaki) y el francés Sylvain Guintoli (Aprilia), y con Toni Elías (Aprilia) en la sexta plaza en su primera carrera en Superbike tras dejar el Mundial de Moto2.

El irlandés se puso en cabeza de carrera en la vuelta 13 al adelantar a Tom Sykes. Melandri remontó desde la tercera línea hasta la segunda plaza.

El italiano Davide Giugliano (Ducati) acabó quinto tras una dura batalla con Toni Elías que tuvo su momento crítico al colisionar en la última curva. Ambos evitaron la caída para cruzar la meta.

Laverty culminó el segundo doblete de su carrera en Superbike, tras el que firmó en Monza (Italia) en 2011, al ganar también la segunda manga. Esta vez por delante de Tom Sykes, Sylvain Guintoli, Marco Melandri y Toni Elías, que acabó quinto.

Elías, "muy contento"

"Estoy muy contento por este primer fin de semana en Superbikes. Con tan poca experiencia no podía pedir más, así que ahora sólo pienso en mejorar mis resultados", ha dicho Elías.

"En la primera manga quería tomarlo con calma, pero he podido luchar hasta el final. En la segunda he sentido que recuperaba mi determinación y he hecho una salida agresiva", ha agregado.

“Espero que a partir de Laguna Seca pueda demostrar algo más“

"Ahora estoy intentando conocer la moto y a mis nuevos rivales. Espero que a partir de Laguna Seca pueda demostrar algo más. Quiero dar las gracias de nuevo a Andrea Petricca y al resto del equipo por la oportunidad que me han dado. Prometo demostrar que la merezco", ha señalado Elías.

A falta de tres citas para el final del certamen (Laguna Seca, Magny-Cours y Jeerz), Tom Sykes lidera el Mundial de pilotos con 323 puntos, ocho más que Sylvain Guintoli y 26 por delante de Eugene Laverty.