MotoGP | GP de EE.UU.

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Estados Unidos en Laguna Seca, cita que marca el ecuador de un Mundial de MotoGP que este año tiene más sabor español que nunca.

De las ocho carreras disputadas hasta el momento, siete se las han repartido entre el actual campeón de la cilindrada, Jorge Lorenzo, y los dos pilotos del equipo Repsol Honda, Dani Pedrosa y Marc Márquez.

Solo Valentino Rossi ha sido capaz de romper esa hegemonía con su victoria en el GP de Holanda, donde se reencontró con lo más alto del cajón tras casi tres temporadas en blanco, su último triunfo fue en el GP de Malasia de 2010.

Este GP de EE.UU. será la novena carrera para la categoría de MotoGP, la única que disputa esta prueba, y que marca la mitad de un campeonato que se están disputando los tres españoles.

El bicampeón del mundo de MotoGP llegó a Alemania con la intención de no dejar escapar más puntos y de intentar recuperar el liderato de la categoría, pero un nuevo accidente en los libres le apartó de su pelea.

El mallorquín tuvo una ración doble de mala suerte en apenas 15 días . El primer varapalo se lo llevó en Holanda, donde corrió 'in extremis' tras su rotura de clavícula en los entrenos , para acabar la carrera en una más que meritoria quinta posición .

La noticia más destacada del fin de semana es la presencia a última hora de Jorge Lorenzo , que en principio tras su nueva caída en los libres de Sachsenring decidió no correr ni en Alemania ni en el circuito con la curva más famosa del mundial, el 'sacacorchos' de Laguna Seca .

La jugada del azar

El gran beneficiado de la jugada de la diosa fortuna parecía ser su rival histórico, Dani Pedrosa, que llegaba en una excelente posición para afianzar el liderato de la general.

Pero como el azar no respeta ni entiende de nombres, el sábado se fue al suelo y no pudo participar en la clasificación oficial. Durante algunas horas se especuló con otra heroicidad como la de Lorenzo en Assen, pero finalmente, el piloto catalán decidió no arriesgar con su clavícula y esperar su evolución de cara a Laguna Seca.

El gran beneficiado de toda esta carambola hay sido el actual campeón de Moto2 y aspirante al título en el año de su debut en la categoría, Marc Márquez.

El piloto de Honda se marcó una gran remontada en Sachsenring para llevarse su segunda victoria del Mundial y el liderato provisional de la cilindrada.

El de Cervera es el actual líder con 138 puntos, dos más que su compañero de equipo, Dani Pedrosa, que cuenta con 136 tras su cero sumado en Alemania, el primero de la temporada.

Once puntos por detrás está Jorge Lorenzo, con 127, que este fin de semana tendrá que ver la carrera desde su casa de Barcelona. Si no ocurre nada extraño, sus dos grandes rivales cogerán más ventaja en el mundial.