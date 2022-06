Champions League 2012- 2013 | Galatasaray - Real Madrid

¿Qué te llevarías en un viaje al infierno? Cuatro porteros. Ante todo, mantén tu portería a cero. El Real Madrid se juega este martes su pase a semifinales de la Champions en el estadio Ali Sami Yen de Estambul. El infierno turco espera a los blancos, que tendrán hasta cuatro opciones para resguardar su portería de la búsqueda del milagro del Galatasaray. [Galatasaray - Real Madrid en directo este martes a las 20:45h. en La 1, RNE y RTVE.es].

Aunque la inclusión de Adán y Jesús en la lista es meramente testimonial, la convocatoria de Mourinho evidencia el extraño escenario en el que se mueven los cancerberos en el Real Madrid, un equipo que llevaba años sin preocuparse por quién se colocaba bajo palos. Casillas, siempre Casillas. El capitán del equipo blanco y de la mejor selección española de la historia había sido, hasta ahora, titular indiscutible.

Pero ahora, tras una lesión que le ha dejado fuera de juego durante más de dos meses, el mostoleño se ha encontrado con un viejo conocido en su portería. Diego López, fichaje de urgencia, llegó de ser suplente en el Sevilla para defender, de manera impecable, la portería del club en el que vivió bajo la sombra de Casillas.

Mourinho ha justificado la inclusión de cuatro porteros en la lista de convocados: ''Me he traído cuatro porteros porque no quería dejar a Jesús solo entrenando en Valdebebas", ha explicado. "Somos un grupo, cuando hemos ido a Manchester hemos llevado cuatro, a pesar de que Casillas no estaba en condiciones de jugar", añadió.