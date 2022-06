Ciclismo | Caso Armstrong

La Directora de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), Ana Muñoz Merino, ha tildado de "inmorales" las justificaciones ofrecidas por el exciclista estadounidense Lance Armstrong para justificar su dopaje en los siete Tours de Francia que ganó en la entrevista ofrecida esta madrugada en el programa de la periodista Oprah Winfrey.

"No me parecía una confesión, me parecía que había diseñado una manifestación de intenciones que era poner encima de la mesa las cosas que él quería decir que había hecho y no decir las que no quería decir y preparar su actuación hacia el futuro. Algunas de las justificaciones que él daba las he tachado de inmorales", manifestó Ana Muñoz Merino tras presidir la primera edición de los 'Debates Salud y Dopaje en el Deporte', organizados por la AEA en el INEF en Madrid.

A su juicio, en los aspectos fundamentales en los que Lance Armstrong ha basado su confesión "siempre había una justificación posterior y esa justificación no estaba en él". "En el fondo se ha dopado porque tuvo cáncer y la lucha denodada contra el cáncer le llevó a luchar denodadamente en el ciclismo. Y a mí esto me parece impresentable", denunció.

Igualmente, la responsable de la AEA recalcó que cuando a Armstrong le preguntaron si había obligado a otros ciclistas a doparse contestó que él no era el manager, que solamente era el capitán "y que a los capitanes se les sigue porque se les idolatra y se les admira".

"Me parece que también es una clara manifestación de sus intenciones. Creo que todas sus manifestaciones iban acompañadas de una justificación increíble. Me costaba creer que fuera ésa la justificación que daba. ¿Si creo en su arrepentimiento? El arrepentimiento es una cuestión personal, él sabrá si realmente si está arrepentido o no, pero creo que no sirve el arrepentimiento si no va acompañado de actuaciones posteriores que ponen delante de la cara de los demás que realmente está arrepentido", indicó.

Respecto a las diferencias entre Lance Armstrong y David Millar, sancionado dos años por dopaje y que confesó luego su culpa ante la policía -y en el libro autobiográfico 'Pedaleano en la oscuridad'-, dijo que esta madrugada se ha preguntado por qué creía en Millar y no en las declaraciones del americano.

"A David Millar le pillaron como se suele decir. Dijo todo lo que tenía que decir y sufrió las consecuencias de haber dicho lo que decía. Consecuencias reales, las económicas, las deportivas y las personales y luego cuando terminó decidió volver a empezar. A mí me parece que merece la pena, me cuesta entender que Lance Armstrong diga que sólo desde hace unos meses se ha dado cuenta del error tan grande en el que estaba. Le considero una persona muy inteligente como para que la ignorancia haya sido la pauta de su conducta", comparó.