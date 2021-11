Millar: "Armstrong ya no será un ídolo para sus hijos"

El ciclista británico David Millar (Garmin), ciclista en activo arrepentido de haberse dopado tras cumplir dos años de sanción, considera que la vida del Lance Armstrong "ya no será igual" tras confesar que sus éxitos deportivos estuvieron basados en el dopaje porque "sus hijos seguirán yendo al colegio y verán que su padre ya no es un ídolo, sino un paria".

“Aún no estamos fuera de la crisis que inunda al ciclismo“

"Comprendo su sufrimiento. Éramos muy amigos y le conozco, por eso creo que su vida no será igual a partir de ahora. Sus hijos irán al colegio, y su padre ya no será el mejor, un ídolo, sino un paria", señaló en Madrid durante el primer Debate sobre Salud y Deporte que organiza la Agencia Española Antidopaje.

Respecto a su experiencia señaló: "Ojalá hubiera podido yo decir la verdad a la Winfrey y no a la policía de Biarritz. Armstrong tiene una tormenta de mierda y ha decidido decir la verdad a su manera. Eso es bueno para el deporte, pero aun no estamos fuera de la crisis que inunda al ciclismo".

Matizó Millar que "no todos" son iguales. "Murieron tres ciclistas pero otros tienen en su cabeza que no hacían trampas". No obstante, pronunció un nombre sin llegar a acusar directamente: "¿Indurain? Creo que sería una cosa buena que todo el mundo cuente lo que pasó. Ahora es un buen momento porque es una persona respetada. Pero, en el momento en que empecemos a señalar a Miguel Indurain no avanzamos. Hay que ir en busca de la verdad y la reconciliación en el ciclismo, y señalar a alguien concreto no ayuda a nada".

"Se trata de un plano moral y ético diferente. Unos le dan vueltas a la practica dopante y otros no. Lance nunca pensó que mentía, hacia lo que creía que tenía que hacer", añadió.

LeMond: "Ha destruido a quienes han tenido éxito en el ciclismo" El exciclista estadounidense Greg LeMond, tres veces vencedor del Tour de Francia, acusa a su compatriota Lance Armstrong de haber "destruido a todos los que han tenido éxito en el ciclismo. Me ha indignado oír que no puedes ganar el Tour sin doparte. Ahí está Andy Hampsten (ganador del Giro en 1988, tercero en el de 1989 y cuartos en los Tours de 1986 y 1992), que no aparece en ningún plan de dopaje", explicó.

Merckx: "Engañado y decepcionado" La gran leyenda del ciclismo belga, Eddy Merckx, se declaró "extremadamente decepcionado" tras la confesión de dopaje de Lance Armstrong y aseguró que el estadounidense le mintió siempre que discutieron sobre el asunto. "A menudo me miraba a los ojos si hablábamos de dopaje, evidentemente siempre era un gran 'no'", explicó Merckx

Prudhomme: "No se dopó solo" El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, afirmó que no le sorprendió la confesión de dopaje de Lance Armstrong, pero indicó que el estadounidense no contó quienes fueron sus cómplices.



"Uno no puede doparse durante años, como él dice que lo hizo, sin cómplices", indicó Prudhomme, quien aseguró que le gustaría saber si su director, Johan Bruyneel, "estaba al corriente" de que Armstrong se dopaba. El responsable del Tour señaló que es preciso "saber quién le ha ayudado" a doparse para poder combatir ese sistema.



"No dijo nada del sistema que denuncia la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (Usada), que es terrorífico. Tenemos que saber cómo funcionaba ese sistema para que no se repita", aseguró Prudhomme.

Samuel Sánchez: "Le pudo la ambición" El ciclista español Samuel Sánchez, campeón olímpico en Pekín 2008, ha señalado que a Armstrong "la ambición le pudo" aunque ha agregado que el ciclismo actual es muy diferente porque la abundancia de controles provoca que "cualquier duda sobre dopaje en el ciclismo" esté "suficientemente despejada". "Ha reconocido fue todo una mentira. La ambición le pudo. Sufre la imagen del ciclismo de aquella época, la de hoy en día es totalmente diferente", señaló Sánchez que insiste que el ciclismo ha cambiado desde la época de Armstrong. “Ahora estamos controlados las 24 horas del día“ "Estamos controlados las 24 horas del día por la UCI, la Agencia Mundial Antidopaje, la Federación Española, el COI... Estoy cansado de decir por activa y por pasiva que estamos localizables y controlados en todo el momento. Cualquier duda sobre el dopaje en el ciclismo que tenga la gente creo que queda suficientemente despejada", reivindicó Sánchez

Jalabert le acusa de ser calculador Laurent Jalabert, exciclista y actual seleccionador nacional de Francia, acusó a Armstrong de ser muy calculador y lamentó que no haya ido "más lejos" en su confesión sobre el consumo de sustancias dopantes. “Podría haber ido más lejos“ "Me pregunto si esa confesión no será una táctica. Quizá aún tenga proyectos" y prefiera "reconocer que se ha engañado para poder resurgir en otra cosa", dijo Jalabert , que lamentó que las palabras de Lance "no sean una confesión completa". “ “ "No conocemos detalles sobre los rumores que corrían, como si estuvo realmente protegido. Podría haber ido más lejos", añadió .

Pereiro: "No vi mucho arrepentimiento" Por su parte, el español Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en 2006, ha asegurado que "no" ha percibido "arrepentimiento" sino que ha visto "necesidad de confesar". "Arrepentimiento no vi mucho, vi necesidad de hacerlo. ¿A alguien le extrañaba que iba a decir esto? Me parece una entrevista superfría, calculadora y arrepentimiento a medias. La gente se esperaba que hablara algo más, resumiendo los primeros diez minutos de la entrevista yo creo que era suficiente", aseguró Pereiro. “Arrepentimiento no vi mucho, vi necesidad de hacerlo“ Sobre la afirmación que ha realizando Lance Armstrong asegurando que "no es humanamente posible ganar el Tour de Francia sin estar dopado", el ganador de la prueba en 2006 comentó que el estadounidense "se está contradiciendo". "Al final de la entrevista dice que sus últimos dos Tours los hizo limpiamente. En uno de ellos quedó tercero, por lo tanto se está contradiciendo", dijo.