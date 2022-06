Cronología de la carrera de Lance Armstrong

Lance Armstrong, un tejano nacido en la localidad de Plano hace 40 años, protagonizó la trayectoria profesional más espectacular en el mundo del ciclismo hasta que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) le acusó en junio pasado de estar involucrado en un plan sistemático de dopaje.

1987: A los 16 años se convierte en un triatleta profesional.

1992: Sigue siendo corredor aficionado en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, donde termina décimocuarto. Se hace profesional con el Motorola. Su primera carrera profesional fue la Clásica de San Sebastián, donde su mala actuación hace que considere dejar el ciclismo, pero su madre le convence para que siga. Gana una etapa de la Vuelta a Galicia y la clásica italiana GP Sanson.



1993: Gana una etapa (Chalons Sur Marne-Verdún) en su primer Tour de Francia.



1994: Se retira en el Tour. Séptimo en el Mundial de Agrigento (Italia).



1996: Gana la Flecha Valona y el Tour DuPont. Sexto en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Atlanta. En septiembre, ficha por el Cofidis. En octubre, se somete a operaciones y quimioterapia para combatir el cáncer testicular avanzado que se ha extendido a sus pulmones y cerebro.



1998: Regresa en febrero a las carreras. Cuarto en la Vuelta a España. Ocupa el mismo puesto en la contrarreloj individual y en fondo en los Mundiales de Velenburg (Holanda).



25/07/1999: Gana su primer Tour de Francia, corriendo para el equipo de US Postal Service. Circulan las primeras versiones de beneficiarse del tratamiento contra el cáncer, que Armstrong rechaza afirmando que no recibía ningún tratamiento desde que en diciembre de 1996 finalizara con la quimioterapia.



23/07/2000: Obtiene su segundo Tour de Francia. Publica su libro: " It's Not About the Bike", en el que explica su regreso a la competición después de superar el cáncer. Bronce en los Olímpicos de Sydney en la contrarreloj individual.

En noviembre, sale a la luz la investigación judicial abierta en Francia tras una denuncia anónima por dopaje de su equipo durante el Tour.



2001: Molesto por la investigación judicial, durante la preparación del Tour no pisa las carreteras galas. Conquista la Vuelta a Suiza y el Tour por tercer año consecutivo, pero no estuvo exento de polémica al reconocer que había pedido consejo el médico italiano Michele Ferrari, implicado en el caso por uso de EPO, para la preparación del intento de batir el récord de la hora.



28/07/2002: Gana el Tour por cuarta vez y se une a los legendarios Jaques Anquetil, Bernard Hinault, Merckx Eddy y Miguel Indurain como los únicos corredores que lo han conseguido.Sobreseida la causa en su contra tras someterse a análisis de orina y sangre en agosto.



2003: Vuelve a ganar el Tour de Francia por quinta vez y se une al español Indurain, que también consiguió cinco ediciones consecutivas.



2004: Semanas antes del inicio del Tour, Armstrong es acusado de tomar substancias dopantes en el libro escrito por David Walsh y Pierre Ballester.

Gana el sexto Tour de Francia, convirtiéndose en el ciclista con más triunfos en la historia de la prueba gala.

Su ex asistente Mike Ardenson denuncia que encontró sustancias prohibidas en el apartamento de Armstrong y que le ayudó a escapar de controles sorpresa. El campeón le denuncia por intento de extorsión.



18/04/2005: Anuncia que se retirará del ciclismo profesional después del Tour, prueba que vuelve a ganar por séptima vez seguida el 24 de julio, esta vez con Discovery Channel como patrocinador.

Justo al mes de su retirada, L'Equipe informa de que hay nuevas pruebas positivas por EPO en seis muestras de orina de Armstrong supuestamente tomadas durante el Tour de 1999. Armstrong sostiene que nunca ha tomado substancias dopantes. Reconsidera su decisión de retirarse



2006: En mayo es exonerado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) de las acusaciones de dopaje que surgieron en 1999 porque los controles no se hicieron bajo estándares científicos fiables.



09/09/2008: Anuncia su regreso al ciclismo profesional.



23/03/2009: Se fractura la clavícula en la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León. Cuatro días después de haber sido operado vuelve a los entrenamientos. Disputa el Giro de Italia.En julio, acaba tercero en el Tour de Francia, Contador gana su segundo título.



2010: En mayo, Landis admite que se dopó cuando corría en el US US Postal Service, y acusa a varios excompañeros de dicho equipo, Armstrong entre ellos, de haber hecho lo mismo. Armstrong niega las acusaciones.En julio, Contador gana su tercer Tour, Armstrong termina vigésimo tercero.

A lo largo del año, se suceden las acusaciones de dopaje.



2011: En enero, un artículo de la revista "Sports Illustrated" cita a Stephen Swart, compañero de Armstrong en 1995, para afirmar que el siete veces campeón del Tour fue "el instigador" para que varios miembros del equipo se doparan con EPO.El abogado de Armstrong responde que las acusaciones son falsas.

En febrero, anuncia su retirada del ciclismo de competición.En mayo, su excompañero de equipo Tyler Hamilton dice a "CBS News" que él y Armstrong había tomado EPO durante los Tours de 1999, 2000 y 2001.



2012: En febrero, la Fiscalía General de California cierra la investigación por dopaje.



. 13 de junio: USADA presenta cargos formales contra Armstrong por dopaje (transfusiones de sangre, EPO, testosterona y corticoides) y trafico de substancias prohibidas entre 1998 y 2012. Es suspendido de las competiciones.

Julio: Armstrong presenta una demanda en un tribunal federal en Texas contra la USADA, pero un juez lo rechaza. Al día siguiente, Armstrong volvió a presentar la demanda.



. 10 de julio: USADA sanciona de por vida a tres excolaboradores de Armstrong en el US Postal Service: los españoles Luis García del Moral, médico, y José "Pepe" Martí, preparador físico, y el galeno italiano Michele Ferrari. USADA les acusa de participar junto con Armstrong en un sistema de dopaje sistemático.



. 20 de agosto: Un juez federal desecha la nueva demanda presentada por Armstrong, dándole tres días para decidir si iba a presentarse a un arbitraje para luchar contra los cargos.



. 23 de agosto: Armstrong anuncia que no pedirá el arbitraje. USADA adelanta que le suspenderá de por vida y le quitará todos los títulos conseguidos desde 1998, entre ellos los siete Tour de Francia.