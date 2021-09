El piloto español Carlos Sainz (Buggy) se mostró satisfecho por el triunfo en la primera etapa del Dakar, aunque destacó que la carrera acaba de empezar y lo más complicado está por delante.

"El domingo es cuando empieza el rally, esto no es nada. No es ni el aperitivo", dijo el madrileño, que le sacó ocho segundos al argentino Lucio Álvarez.

Sainz señaló que el nuevo vehículo se comportó de maravilla en la arena del trazado, como se esperaba de un vehículo de dos ruedas motrices, aunque el motor se calentó en exceso debido a las altas temperaturas.

"En este tipo de terreno el Buggy se defiende bien, el único problema que hemos tenido es la temperatura, que tenemos que ir solucionando", dijo. El piloto reiteró que su principal objetivo es "ir haciendo kilómetros" y perfeccionando el coche sobre la marcha.

Aun sin conocer que se había situado en la décima posición de la clasificación general de coches, Roma quiso plasmar su opinión. "La especial estaba rodeada de mucha gente y ha estado bonito, en medio de dunas y de cañones. Aún no tengo la clasificación, porque hago el audio nada más bajar del coche, y ya la veremos más tarde", publicó.

"Intentaremos estar bien, pero ahora me encuentro muy cómodo con el coche, me encuentro muy a gusto con Michel también y esperemos que todo vaya bien", afirmó en su diaro el piloto catalán, que busca una victoria que ya consiguió en motos en 2004.

Despres, sin arriesgar

El piloto francés Cyril Despres (KTM) se mostró satisfecho tras la disputa de la primera etapa del Rally Dakar 2013 y aseguró que no quiso arriesgar en demasía porque el título "no se gana en un día".

"Me han ido bien las cosas, algo lógico por otra parte cuando uno pilota la moto con las pegatinas del Dakar y sobre todo, luciendo el dorsal n 1... La especial ha sido muy corta, pero había que estar muy concentrado", reconoció el galo, que está quinto en la general a 1 minuto y 5 segundos del 'Chaleco' López, líder en motos.

Despres, que ha conquistado el Dakar en cuatro ocasiones, sacó a relucir su experiencia. "Ha sido una buena forma de ir calentando las piernas. No he arriesgado porque el Dakar no se gana en un día; la estrategia forma parte de la carrera al igual que la mecánica, la navegacion y la forma física, así que con un poco de experiencia uno aprende a tirar de estrategia...", sentenció.