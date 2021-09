El presidente del Córdoba, Carlos González, es realista a cerca de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que su equipo afronta ante el Barcelona y dice que su equipo tiene "el 0,5 por ciento" de posibilidades. El dirigente mostró su particular sentido del humor en su pasó por lo microfónos de Radiogaceta de los deportes de RNE.

González, que protagonizó un peculiar vídeo promocional del partido contra el Barça, afirmó que cree que "debería haber estado callado, pero estamos muy contentos con que venga el plantel principal y le agradezco a Tito que se haya tomado este como un partido importante".

Para el presidente del Córdoba: "La eliminatoria está 99,5 por ciento a favor del Barcelona y 0,5 por ciento para el Córdoba". Además, piensa el dirigente que con ese vídeo "hemos despertado a la bestia".

A vueltas con el vídeo

"Viene Rossell encabezando la delegación y 10 o 12 directivos. No les voy a regalar en principio el video porque no hemos hecho copias, salvo que me lo pidan", afirmó con una dósis de humor.

“El vídeo se le ocurrió a la empresa de publicidad catalana“

"Con hablar de la independencia y de Mas hemos conseguido gracias a Dios salir en los medios. El vídeo se le ocurrió a la empresa de publicidad que además es catalana. Está hecho con cariño y respeto. El texto pactado con nosotros es de ellos. No era un menosprecio ni a Cataluña ni a nadie. Era un mensaje de cariño al pueblo catalán para decirles que les queremos mucho"

En las declaraciones al programa de RNE, Radiogaceta de los deportes, Carlos González se mostró de acuerdo con el entrenador de su equipo, Rafael Berges, al decir que "a Messi solo se le para con un tirachinas".

El presidente tiene un deseo para el partido de este miércoles: "Ojala se relaje Messi una vez batido el record. Sería maravilloso que no marcara aunque hiciera un gran partido".

Pero González también habló de otras cuestiones. Así, sobre Cristiano Ronaldo dijo: "Cristiano Ronaldo es un gran jugador, al nivel de Platini, Zidane, es una maravilla, pero compararse con Messi, por desgracia para el Madrid, es muy difícil".

"Se le va a echar de menos a Mourinho porque nunca hemos tenido un entrenador con un conflicto diario. Comulgo más con un entrenador que sepa en que institución está. No estoy de acuerdo con estar pegados con el mundo. Él ha vivido una época mala y es que contra el Barcelona no hay muchos antídotos".