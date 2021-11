Kaká vuelve a brillar con Brasil frente a Japón

Ficha técnica: Japón: Kawashima, Uchida (Sakai, min.45), Konno, Yoshida, Nagatomo, Hasebe (Hosogai, min.61), Endo, Kiyotake (Kurihara, min.88), Nakamura (Inui, min.45), Kagawa y Honda. Brasil: Diego Alves, Adriano, Thiago Silva, David Luiz, Leandro Castán, Paulinho, Ramires (Sandro, min.87), Kaká (Lucas Moura, min.81), Oscar (Thiago Neves, min.88), Hulk (Giuliano, min.76) y Neymar (Leandro Damiao, min.85). Goles: 0-1, Paulinho, min.12. 0-2, Neymar (p), min.25. 0-3, Neymar, min.47. 0-4, Kaká, min.76. Árbitro: Marcin Borsk (POL). Amonestó a Ramires (min.37) y a David Luiz (min.40) por parte de Brasil. Estadio: Wroclaw Municipal Stadium (Polonia).

La selección brasileña ha vuelto a cuajar una buena actuación en el encuentro amistoso que ha disputado este martes ante Japón en la ciudad polaca de Breslavia. Paulinho, Neymar por dos veces y Kaká, que sigue demostrando su buen momento de forma, fueron los autores de los tantos de la goleada (0-4).

Los de Mano Menezes no pasaron muchos apuros para acechar una y otra vez la débil defensa nipona. Kaká, al que no le ha podido sentar mejor su regreso a la selección, no solo vio portería sino que, además, aportó velocidad al juego de la 'canarinha'.

Cuando tan solo se habían disputado doce minutos de juego, Paulinho estrenó el marcador con un potente disparo desde la frontal del área. Brasil continuó rozando el gol pero fue Neymar, de penalti, quien estableció un cómodo resultado antes del descanso.

Nada más comenzar el segundo acto, fue el jugador del Santos quien volvió a enviar el balón a la red gracias a un error de la defensa japonesa. Kaká puso la guinda a falta de quince minutos para la conclusión tras una bonita jugada individual.