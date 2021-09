El español Fernando Alonso (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá sexto en el Gran Premio de Japón -en el que su principal, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) arrancará desde la 'pole'- declaró tras la calificación que "hoy ha sido un día de tremenda mala suerte".

“La bandera amarilla justo nos ha tocado a nosotros“

"Teníamos potencial para hacer cuartos y con la penalización de (Jenson) Button (inglés, de McLaren) hubiese sido tercero. No es lo mismo salir tercero que séptimo (saldrá sexto). Pero bueno, hoy ha sido un día de tremenda mala suerte, porque la bandera amarilla justo nos ha tocado a nosotros. Los coches que iban detrás ya la tenían libre, tenían bandera verde, y justo lo hemos pillado nosotros", manifestó Alonso.



El doble campeón mundial asturiano valoró, al menos, a pesar de salir desde la zona sucia, "ganar esos ocho metros" que le da el puesto que avanza -del séptimo al sexto- debido a la sanción de Button, que retrocede cinco plazas, al haber cambiado la caja de cambios de su McLaren. "No creo, no está muy sucia. Así que mejor ganar esos ocho metros. Pero, como digo, ha sido un día tremendamente desafortunado, porque tres segundos antes no había bandera amarilla y cinco segundos después, para el coche que venía detrás ya estaba verde", opinó Alonso.

“Para cuando luego los domingos tenemos buena suerte“

"Pero bueno, estábamos en ese sitio y Kimi había hecho el trompo, así que un poco de mala suerte hoy. Para cuando luego los domingos tenemos buena suerte: no tenemos sólo buena suerte, tenemos mala suerte también", afirmó.



Acerca de sus rivales de Red Bull, (en especial) Vettel y el australiano Mark Webber, Alonso dijo que "los cálculos tenemos que hacerlos en cuanto a la velocidad. Si estamos a ocho décimas detrás de nuestros rivales directos, es normal que hagan la 'pole' y es normal que ganen las carreras".



"Y, poco a poco, desaparece la ventaja. La ventaja que tenemos muchas veces se forjó por la fiabilidad, a que algunos se retiraron o a que nosotros lo hicimos bien cuando llovió o con circunstancias difíciles", explicó Fernando.



"Pero en condiciones de seco sabemos que estamos ocho décimas o un segundo detrás, así que a seguir viviendo del pequeño milagro de seguir líderes del Mundial hasta que aguantemos", declaró Alonso hoy, sábado, en Suzuka.