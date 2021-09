F1 2012 | Lewis Hamilton

El piloto inglés de McLaren Lewis Hamilton subrayó este jueves que su marcha a Mercedes GP no será para sustituir al alemán Michael Schumacher, que precisamente anunció hoy su retirada, porque considera que el 'Kaiser' es "una leyenda" insustituible y "nadie" podría ocupar su papel.

"No me veo como sustituto de Michael porque no creo que nadie pueda sustituirle, es una leyenda en este deporte y ha logrado mucho. Me siento privilegiado de haber estado en la Fórmula Uno en el mismo momento que él", afirmó Hamilton ante la prensa en el trazado de Suzuka, escenario a partir de este viernes del Gran Premio de Japón.

El británico recordó que vio ganar al germano "algunos de sus Campeonatos del Mundo desde el sofá". "Para mí haber estado en la pista con él ha sido un verdadero privilegio, así que espero que algún día, pueda conseguir algunas de las cosas que Michael ha hecho", añadió.