Mesut Özil, centrocampista de Alemania, aseguró hoy en rueda de prensa que la selección española, a quien podría enfrentarse en la final de la Eurocopa 2012, es la "máxima favorita" para ganar el título. [Eurocopa 2012, Alemania - Italia en vivo, jueves a las 20:45 horas]



El medio germano se encuentra en un buen momento de forma. En cuartos, ante Grecia, hizo un partido muy completo y fue elegido por la UEFA el mejor jugador del choque. A tres días de jugar las semifinales contra Italia, dejó claro que el equipo de Vicente Del Bosque es un gran candidato para ser campeón. [Eurocopa 2012, España - Portugal en vivo, miércoles a las 20:45 horas]



"Vi el partido de España contra Francia. España es la máxima favorita. Dominó todo el encuentro. Pero ahora nos concentramos en Italia", dijo.

El internacional del Real Madrid afirmó que no le importa el rival que pueda tener Alemania en la final, siempre y cuando elimine a Italia en el partido que tiene que disputar el jueves. Entre Portugal y España, Özil no elige.



"Hay cuatro equipos en semifinales que ya han ganado el torneo. Lo primero, como España, es dar el siguiente paso hacia la final. Después, no me importa si jugamos contra ellos o contra Portugal", aclaró.

“Nos estamos intercambiando mensajes“

Asimismo, se mostró orgulloso de que los jugadores del Real Madrid Xabi Alonso, Iker Casillas, Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa, Raúl Albiol, Pepe, Fabio Coentrao, Cristiano Ronaldo, Sami Khedira y él mismo estén en las semifinales. Diez futbolistas blancos con los que mantiene contacto. "Estamos muy orgullosos. Nos estamos intercambiando mensajes de felicitación", señaló.



También, después de informar de que Bastian Schweinsteiger se recupera bien de su tobillo, habló sobre su rendimiento en el torneo. Özil aclaró que, a su juicio, antes del partido contra Grecia, en el que sacó a relucir toda su clase, en los anteriores mostró un gran nivel. "El equipo me apoyó contra Grecia para que yo pudiera recuperar mi potencial. Ahora estamos esperando a Italia. Son muy fuertes y están merecidamente en las semifinales. Yo no tuve ningún problema con mi rendimiento en los primeros partidos. Hasta los expertos se quedaron satisfechos. Logramos nueve puntos de nueve", explicó.



"Contra Grecia hemos demostrado lo fuertes que somos de medio del campo hacia arriba y del medio del campo hacia abajo. Creo que el resto de equipos nos tienen un gran respeto. Nuestro objetivo es llevar el título a Alemania y para eso estamos", añadió.



Cuestionado por el delantero de Italia Mario Balotelli, a quien se enfrentará en semifinales, indicó que pese a que se "pueden leer muchas cosas negativas sobre él", después en el campo demuestra que hace buenos partidos "como el de ayer".



Otro de los futbolistas de Italia por el que fue preguntado fue Andrea Pirlo, que ayer completó un gran partido ante Inglaterra. "Sabemos que es un gran jugador", dijo.



Sobre las diferencias entre la selección de Alemania de 2010, que llegó a las semifinales del Mundial de Sudáfrica, y la de 2006, que alcanzó la final que perdió contra Italia, apuntó: "Ahora somos más consistentes y podemos ganar a rivales importantes. Hemos llegado a ser mejores que en 2010 y nos hemos desarrollado", culminó.