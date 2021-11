Pirlo, otro 'familiar' de Panenka como Zidane

Que vaya perdiendo el equipo en la tanda de penaltis tras fallo de un compañero y en el siguiente, la decisión que se tome sea tirar un 'Panenka' solo puede ser cosa de un futbolista con una calidad extraordinaria caracterizada, entre otras cosas, por tener la cabeza y la sangre especialmente frías.

Ese es Pirlo, otro 'familiar' de Panenka, el hombre que pone nombre a una forma de tirar un penalti en el que el balón entra 'a cámara lenta', mirando al portero ya arrastrado por el suelo y batido sin más que decir.

Admiración en Italia

Con este gol marcado por el centrocampista italiano de la Juventus de Turín, el asombro ha poblado las portadas y los titulares en la prensa italiana y en los medios internacionales.

El diario de información general italiano La Reppublica menciona en su portada 'Il cucchiaio del coraggio', es decir, 'la cuchara del corage' en alusión al penalti marcado por Pirlo. "Memorable cuchara de Pirlo", comenta el Corriere dello Sport, o La Gazzetta dello Sport que destaca las palabras del propio jugador diciendo "este gol ha dado fuerza a todos".

Entre los periódicos españoles, tanto As como Marca apuntan al futbolista italiano como el 'crack' del encuentro por haber marcado el penalti de esa forma y por el criterio que impuso en el fútbol de la selección 'azzurra'. Marca señala que "deberían haberle dado el 'man of the match' cuatro veces" y As dice "Pirlo se puso el esmoquin" a través de su enviado especial Aritz Gabilondo: "Su penalti a lo Panenka cuando peor estaba Italia cambió el curso natural de la tanda".