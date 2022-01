Ramos: "Nunca me he llevado mal con Piqué"

El defensa sevillano de la selección española de fútbol, Sergio Ramos, ha querido restar importancia a los rumores sobre su mala relación con el central blaugrana Gerard Piqué, asegurando que "no" se lleva mal con él, al tiempo que mostró su deseo de hacer historia con España en la Eurocopa y convertirse en la primera selección en ganar Europeo-Mundial-Europeo.

"Nunca me he llevado mal con Piqué porque cada uno defendía los intereses de su equipo, pero tenemos claro lo que defendemos ahora y cuál es el objetivo a lograr. Somos profesionales y nos jugamos mucho por lo que lo demás sobra. Son cosas de niños", confesó el madridista.

Por eso, Ramos cree que es compatible con el catalán para formar la pareja de centrales de la 'roja'. "Por supuesto que sí, porque Piqué es un gran central y lo viene demostrando. No habrá ningún problema porque cuando se unen jugadores buenos no hay ningún problema", reiteró el andaluz

Y es que el madridista reconoce que se siente "muy cómodo" como central. "Después de haber jugado en esa posición espero poder estar en la selección al mismo nivel. Es un orgullo el defender a mi país e intentaré seguir manteniendo este alto nivel", subrayó.

De esta forma, Sergio Ramos prefiere centrarse en la selección y en hacer historia con la 'roja', sabiendo que tienen que mantener el "trabajo y la humildad" como sus señas de identidad. "Tenemos que hacer nuestro trabajo con ilusión porque en el fútbol no se puede vivir del pasado. Empezamos todos desde cero y tenemos que ir mejorando día a día", avisó.

Cuestionado si presiona más el llevar el cartel de favoritos en la cita de Ucrania y Polonia fue rotundo. "Miedo no, pero es cierto que tenemos más presión porque somos los vigentes campeones de Europa y del mundo y es lógico que seamos los favoritos, que para nosotros tiene que ser una motivación más y tenemos que tener claro que el éxito, la humildad y el trabajo son las claves del éxito", aseveró el madridista.

Así, confía en hacer historia y ser la primera selección en conseguir el 'triplete' de triunfos de forma consecutiva. "Estamos convencidos de que se puede hacer, pero hay que ir con calma, estar serios y no cometer errores. Hay que hacer las cosas bien", subrayó.

El de Camas, que realizó estas declaraciones durante un acto promocional, no dudó en mostrar las botas con las que debutará con España ante Italia, donde se ha decantado por las blancas y negras. "Los colores chillones mejor para los que meten goles y los que defiende los más discretos porque así se pasa más desapercibido", reconoció, enseñandolas.

Además, Ramos tiene claro que en el caso de tener que cruzarse con Alemania y lanzar un penalti al meta de Bayern de Múnich Neuer, lo hará. "Ya lo he dicho, pero vuelvo a repetirlo, si tengo que tirar un penalti lo haré encantado porque los entreno durante todo el año", insistió.

"No tengo un delantero favorito, pero lo importante es que el míster lo tenga difícil a la hora de elegir porque el estado físico de los futbolistas es espectacular y eso es bueno para nosotros", avisó sobre cómo llegan los delanteros de la 'roja'.

El zaguero sevillano no dudó en destacar el gran momento de forma de su compañero de selección Fernando Torres. "Siempre he defendido a Torres porque es un jugador espléndido que ha marcado una época en todos los equipos que ha estado y está en un gran estado de forma por lo que será un jugador muy importante en esta Eurocopa", reiteró sobre el 'Niño'.

"Estamos encantados con Higuaín"

Sergio Ramos, ha vuelto a reiterar su deseo de que el ariete argentino 'Pipita' Higuaín siga en la disciplina blanca la próxima temporada. "Hablamos a diario, pero el que tiene que decir si sigue o no en el Real Madrid es él. Nosotros estamos encantados de tenerle en el equipo porque es un grandísimo jugador y una gran persona", afirmó el internacional español, sobre el argentino.

“Mourinho es un grandísimo entrenador“

Por otro lado, Ramos cree que es una buena noticia que José Mourinho haya ampliado su contrato hasta el 2016. "Aún no me ha dicho nada ni me ha comunicado que ha renovado, si es así nosotros estamos encantados. Es un grandísimo entrenador y una persona de la que se puede aprender muchas cosas", dijo.

Respecto a la búsqueda por parte de la dirección deportiva de un lateral, el sevillano apuesta por la cantera. "Si algo tiene bueno el club es la cantera, pero hablar de fichajes ahora es una locura porque prefiero tener los cinco sentidos en la selección", concluyó.