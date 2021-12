El internacional español Santi Cazorla ha asegurado este viernes que si se consigue la tercera Eurocopa parte del éxito será de los jugadores descartados en la lista definitiva de Vicente del Bosque, además de mostrarse convencido de que España está "preparada" para "hacer historia" y conquistar de manera consecutiva Eurocopa, Mundial y Eurocopa.

"Todos los que no han tenido la suerte de estar aquí están con nosotros. Han sido un ejemplo de profesionalidad y si se vuelve a conseguir el éxito, parte es de ellos", ha asegurado el centrocampista asturiano en la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El jugador del Málaga ha declarado que será difícil conseguir el tercer trofeo europeo para la selección, pero que son optimistas. "Ojalá. Hay que confiar aunque es una tarea complicada, pero esta selección ha demostrado que está preparada para hacer historia. No podemos cometer errores en la Euro y hay confiar".

Por último, el asturiano ha hablado de la marcha de Fernando Hierro, que esta semana anunció que abandonaba su puesto como director general del club andaluz. "En verdad sólo pienso en la selección, pero me llegan las noticias. Son cosas del club y esperamos que la marcha de Hierro no se note mucho; siempre ha estado muy cerca de la plantilla y ha dado la cara por nosotros", ha concluido.

Navas, la importancia del grupo

El extremo del Sevilla Jesús Navas ha subrayado la importancia de poder empezar a entrenar ya "todos" los internacionales, tras la incorporación de los jugadores convocados del FC Barcelona y el Athletic Club, pero no le ha dado importancia a tener poco tiempo hasta el inicio de la Eurocopa porque se conocen "de años anteriores" y el acoplamiento no será tan complicado.

“Hemos coincidido la mayoría muchas veces y somos un grupo muy bueno“

"Ya estamos todos, ahora hay que disfrutar y llegar en la mejor forma posible que es lo importante", ha advertido a su llegada a la concentración, descartando que no vayan a tener tiempo para prepararse todos juntos. "Creo que nos conocemos de años anteriores, hemos coincidido la mayoría muchas veces y somos un grupo muy bueno. Es importante empezar a entrenar todos juntos, ponernos a punto, con todos será mucho mejor", ha agregado.

Sobre el partido en Sevilla ante China, se ha mostrado feliz por poder jugar "en casa". "Va a ser un partido para disfrutar mucho y ojalá saquemos una victoria", indicó, el extremo, feliz de su buen momento. "Me estoy encontrando muy a gusto y disfrutando en el campo, y eso es lo importante", ha añadido.

Además, no cree que algunos de los problemas físicos que ha atravesado le afecten. "He jugado casi toda la temporada, pero me encuentro físicamente muy bien, disfrutando en el campo y con mucha confianza", ha asegurado al respecto.

Lo que ve complicado Navas es hacerse un hueco en el once titular. "Estamos aquí para trabajar, intentar jugar lo máximo posible. Todos los que estamos aquí vamos a darlo todo por el equipo", ha concluido.