El presidente de Honor del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, ha restado este miércoles importancia a los pitos que se escucharon en el Bernabéu el pasado fin de semana en el partido entre Real Madrid y Granada contra Cristiano Ronaldo, asegurando que no todo el público está en contra del portugués.

"El público tiene derecho a hacer lo que quiera porque es el que paga. Si cien personas están en contra de Cristiano, puede que mil estén contentas con él", señaló Di Stéfano en el acto de la presentación del Consejo de Sabios de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) este miércoles en Madrid.

El dos veces 'Balón de Oro' afirmó que no se puede adelantar un partido de los cuartos de final de Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona hasta que los catalanes superen a Osasuna.

Además, respecto al 'Balón de Oro' a Leo Messi afirmando que "el mérito es del equipo" y aseguró no importarle que se lo haya llevado el argentino. "¿A mi qué me importa? Yo tengo dos, y uno de 25 años. Lo importante es el mérito del equipo, no la individualidad. Los compañeros son los que ayudan a unos y a otros para ganar partidos, uno sólo no gana los partidos", finalizó.