El entrenador del Barcelona, Josep Guardiola, cree que la clave de los buenos resultados que está teniendo desde que se hizo cargo del conjunto azulgrana no es otra que "el sentido común". Es la primera entrevista en exclusiva que concede el técnico azulgrana.

Una vez que se cuenta con todos los mimbres, el entrenador del Barça considera fundamental que los jugadores sean honestos con su trabajo: "Al final, la gente va a ver un espectáculo, lo que no quiere es que la engañen, los aficionados aceptan que juegues mal pero odian cuando puedes hacer un esfuerzo y no lo haces ".

Herederos del 'Dream Team'

El fútbol de su Barça es deudor del 'Dream Team', y lo reconoce sin tapujos. "La influencia es de Cruyff; estuve seis años con él, y me dejó grandes conocimientos", explica Guardiola, quien también señala a Juan Manuel Lillo, como otro de los técnicos que más le han aportado.

"A Lillo lo tuve sólo seis meses como entrenador en Culiacán, en México, pero lo pasamos muy bien y aprendí mucho. Le tengo una gran estima y un gran agradecimiento, porque fue muy generoso, me dio sus conocimientos, que son muchos", apunta.

De ellos ha aprendido infinidad de cosas, como por ejemplo, confiar en la profesionalidad de los futbolistas. Por eso intenta evitar las concentraciones, porque "la gente antes de ir a su trabajo no pasa un día encerrado en un hotel".

“Juzgo a mis jugadores por su trabajo, no por su vida privada“

"Si ellos no descansan, si no se cuidan, van a jugar peor y perderán su empleo. Yo juzgo a mis jugadores por su trabajo, no por su vida privada. No soy policía, a las 10 de la noche estoy durmiendo y no tengo ganas de controlar a mis futbolistas, por eso prefiero que estén en casas con sus familias y no en un hotel encerrados sin nada que hacer. Intentamos utilizar el sentido común, ¿preguntaba por la clave de los buenos resultados? Es esa: el sentido común", concluye.