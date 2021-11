El director deportivo del FC Barcelona y exinternacional español Andoni Zubizarreta ha asegurado que el actual capitán de la selección, Iker Casillas, ha conseguido al igualar su cifra de 126 internacionalidades no sólo liderar la lista de jugadores que más veces han vestido la 'Roja' sino una "responsabilidad" de la que se dará cuenta con el tiempo. [Costa Rica-España en directo, el martes a las 22.00h. en La 1 y RTVE.es]

En declaraciones a Europa Press, Zubizarreta apuntó que pese a todo es un logro del que Casillas debe estar orgulloso y disfrutar con ello. "Sabe que es un logro que con el tiempo se dará cuenta de lo que supone, entre otras cosas una responsabilidad, como todas las cosas en la vida. Lo importante es haber disfrutado de haber llegado hasta ahí, y creo que lo hace", manifestó.

"Para hacer 126 partidos tienes que mantener un nivel competitivo muy alto. Si eres emblema es porque haces estos partidos", añadió en referencia al hecho de que tanto el guardameta madridista como él mismo sean emblemas o referencias para los aficionados españoles.

Ante Costa Rica, 127 partidos con la 'Roja'

Sin embargo, no quiso compararse con el capitán del Real Madrid. "No es cuestión de uno u otro. El nombre no es lo importante", aseveró el exportero del Athletic y el FC Barcelona.

Y es que para 'Zubi' el récord de Casillas, que será único este martes en al amistoso ante Costa Rica al llegar a las 127 internacionalidades, es señal de que la selección "está viva". "Las cosas pasan y se mueven y las cifras de uno van seguidas por las de otro. En el caso de Iker, con unas posibilidades de aumentarlas en el futuro enormes", aseguró.

Además, para el excancerbero, es una "mera casualidad" que sea un portero el que le dé el relevo como jugador con más internacionalidades con España, ya que cree que hay muchos jugadores de campo, como Xavi o Sergio Ramos, que podrían en el futuro poner su nombre en esta efemérides. "Puede ser que dentro de 'X' años el récord sea para un jugador de campo", señaló al respecto.