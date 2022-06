GP de Malasia | Héctor Barberá

El piloto español Héctor Barberá ha comentado en los días previos a la disputa del Gran Premio de Malasia que desde su caída y su operación se está "metiendo caña para llegar lo mejor posible" a la carrera del próximo fin de semana.

El del Mapfre Aspar Team ha afirmado que desde que salió del Hospital USP Dexeus no he dejado de trabajar. "La verdad es que la caída en Japón fue bastante desagradable, además fue una lástima que me hiciera daño, pero cuando las cosas llegan así hay que tomárselo del mejor modo posible".

El valenciano ha desvelado que desde que salió del hospital está en Alcoy junto a su fisioterapeuta, para hacer dos sesiones de rehabilitación diarias. "Sé que no estaré al cien por ciento, pero intentaré dar lo mejor de mí, para intentar recuperar el nivel tan bueno que conseguimos antes de la lesión".

Barberá ha recordado sobre la caída que en un primer momento estuvo fastidiado, "con muchísimo dolor", pero poco a poco fue recuperándose. "Quiero agradecer al doctor Xavier Mir el trabajo tan perfecto que hizo conmigo. También el de mi fisioterapeuta, Jordi Reig y su ayuda, sin él esta recuperación tan rápida no hubiera sido posible", ha finalizado.